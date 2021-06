Kieran Tierney qualifié de “l’un des joueurs les plus excitants de la Premier League” alors que le défenseur d’Arsenal signe un nouveau contrat à long terme

Kieran Tierney a signé un nouveau contrat à long terme avec Arsenal, a confirmé le club de Premier League.

L’arrière gauche de 24 ans a été une révélation depuis son arrivée du Celtic à l’été 2019 et il est entendu qu’il gagnera désormais environ 110 000 £ par semaine.

.

Tierney est devenu un favori des fans à Arsenal

L’Athletic rapporte que les négociations sont en cours depuis un certain temps, mais qu’elles sont finalisées maintenant que la participation de Tierney et de l’Écosse à l’Euro 2020 est terminée.

“C’est une excellente nouvelle pour nous aujourd’hui”, a déclaré le patron des Gunners, Mikel Arteta.

«En tant que manager du club, parlant au nom du staff technique et de l’ensemble du staff, c’est un plaisir de travailler avec KT.

«Sa qualité, son énergie, son engagement et son professionnalisme, non seulement les jours de match, mais tous les jours à l’entraînement sont toujours à un niveau aussi élevé.

.

Tierney n’a pas pu aider l’Ecosse à sortir de son groupe Euro 2020

« KT nous donne tellement de force supplémentaire à la fois défensivement et offensivement et c’est formidable de savoir qu’il sera avec nous à long terme.

“Depuis son départ du Celtic, son éthique de travail et sa qualité ont fait de lui l’un des joueurs les plus excitants de la Premier League et une partie extrêmement importante de notre équipe, à la fois sur et en dehors du terrain.”

Le joueur était également ravi d’engager son avenir dans le club du nord de Londres et ressent certainement le soutien des Gooners.

Il a déclaré: “Évidemment, l’amour que j’avais au Celtic, je pensais que vous ne pouviez le reproduire nulle part, mais dès le premier jour, les fans d’Arsenal m’ont montré tellement d’amour.”