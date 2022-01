Kieran Tripper « va à Newcastle pour l’argent » en tant qu’arrière droit de l’Angleterre pour 12 millions de livres sterling, mais Gabby Agbonlahor admet qu’il ferait de même

Gabriel Agbonlahor dit que Kieran Trippier ne devrait pas être blâmé pour avoir déménagé à Newcastle United pour l’argent et a admis qu’il ferait de même.

L’arrière droit de l’Atletico Madrid est sur le point d’échanger les détenteurs du titre de LaLiga et le football de la Ligue des champions pour une bataille de relégation en Premier League alors qu’il se rapproche de plus en plus de devenir la première signature du club sous leur nouveau propriétaire.

Trippier devrait être annoncé en tant que joueur de Newcastle sous peu

talkSPORT comprend que l’ancien joueur de Tottenham coûtera 12 millions de livres sterling à l’armée de Toon

Le joueur de 31 ans deviendra le joueur de Newcastle le mieux payé de l’histoire et bien qu’il ait rejoint la deuxième pire équipe de la ligue, Agbonlahor a déclaré à talkSPORT qu’il ferait de même si l’argent était aussi bon.

« Il va compléter ce fonds de retraite », a déclaré l’ancien attaquant d’Aston Villa à talkSPORT.

« Bien sûr qu’il l’est, il ne sera pas là à son apogée quand Newcastle sera un défi pour les places européennes, il y est allé pour l’argent et je n’ai aucun problème avec ça, je ferais exactement la même chose si j’étais lui.

Le défenseur a quitté l’élite anglaise en 2019 lorsqu’il est passé du nord de Londres à Madrid pour 20 millions de livres sterling

«Mais tout fan, tout expert qui pense qu’il y est allé parce qu’il veut jouer pour Newcastle United doit se donner la tête vacillante.

«Il quitte le football de la Ligue des champions en février quand il recommence, il quitte une équipe avec laquelle il a remporté la Liga la saison dernière, comme allez-y, il y va pour l’argent.

« Crédit à lui, jours heureux. »

Jordan a ajouté aux commentaires d’Agbonlahor en insistant sur le fait que Trippier ne rejoint le côté d’Eddie Howe que pour l’argent.

« Pour Trippier, il y va pour une raison et une raison seulement parce que le package économique lui convient à cette étape de sa carrière.

Même s’il touchera un salaire élevé, Newcastle espère que l’expérience et la qualité de Trippier les aideront à éviter la relégation

« Tout le monde le dit (qu’il veut de l’argent), nous ferons un sondage de paille et vous serez celui (Trevor Sinclair) qui dira » ce n’est pas pour de l’argent, il va à Newcastle pour la gloire « .

« Je pense qu’ils vont s’en sortir (la zone de relégation), mais il veut de l’argent. »

