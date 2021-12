Kieran Trippier à Newcastle United aux côtés du banni de Manchester United Anthony Martial, l’homme de 100 millions de livres de Barcelone Ousmane Dembele ainsi que la cible de transfert de Tottenham et Chelsea Franck Kessie

La fenêtre de transfert de janvier ne peut pas arriver assez tôt pour Newcastle United qui a désespérément besoin de nouveaux visages pour tenter d’éviter la relégation.

Après leur rachat de 300 millions de livres sterling du Fonds d’investissement public saoudien en octobre 2021, les fans attendent avec impatience de voir quels acteurs ils signeront à l’ouverture du marché.

Le manager Eddie Howe a besoin de talent pour aider le club à éviter une autre relégation

Il semble que le premier accord de la nouvelle ère se rapproche de plus en plus avec talkSPORT comprenant que l’ancien défenseur de Tottenham Kieran Trippier est sur le point de rejoindre le club et de devenir leur joueur le mieux payé.

Étant donné que Newcastle a la pire défense commune de la ligue, il n’est pas surprenant de voir le club remplacer quelqu’un comme Trippier compte tenu de la qualité qu’il possède et de l’expérience qu’il possède.

Bien qu’ils aient besoin de recrutements défensifs, le club a également besoin d’un soutien supplémentaire à l’avant avec Callum Wilson et Allan Saint-Maximin les deux seuls joueurs menacés de but.

Cela dit, talkSPORT.com examine à qui le club pourrait s’adresser dans la fenêtre de transfert de janvier…

Trippier est sur le point de donner à Howe un coup de pouce bien nécessaire à l’arrière

Wilson a désespérément besoin de quelqu’un pour partager la charge de but avec lui James Tarkowski (Burnley)

L’arrière central de 29 ans sera sûrement quelqu’un qui rejoindra l’armée de Toon dans les semaines à venir.

Étant donné que son contrat expire à la fin de la saison, un accord pour le joueur de Burnley pourrait être simple et facile à conclure.

Il est actuellement évalué à 22 millions de livres sterling, selon transfermarkt et bien que son club actuel ne veuille peut-être pas le vendre à un rival, il pourrait se résigner plutôt que de le perdre gratuitement cet été.

.

Tarkowksi a été un brillant joueur pour Burnley depuis sa signature pour le club en 2015 Ousmane Dembele (Barcelone)

À l’instar de Tarkowski, l’ailier est également en fin de contrat à la fin de la saison et pourrait vouloir relever un nouveau défi après quatre ans d’incohérence au Camp Nou.

Alors que Dembele peut ne pas imaginer la perspective d’un combat de chiens de relégation et d’échanger le temps chaud de la Catalogne contre les climats amers de Tyneside, la perspective de salaires gigantesques pourrait le pousser à penser autrement.

Apparemment, Newcastle serait prêt à offrir 15 millions d’euros de salaire [over £250,000-per-week] et 15 M€ [around £12.7m] prime.

Un pré-contrat peut être signé avec le club à partir du 1er janvier, mais étant donné leur besoin de buts, Howe voudra peut-être faire venir l’ancienne star du Borussia Dortmund maintenant.

L’avenir de Dembele est en jeu et un passage dans un nouveau championnat pourrait relancer sa carrière Franck Kessie (AC Milan)

Pour tous les milliards dont Newcastle a à sa disposition, le club pourrait chercher à conclure une autre affaire par le biais du milieu de terrain milanais Franck Kessie.

Également en rupture de contrat à l’été 2022, le milieu de terrain ivoirien a été lié à plusieurs des plus grands clubs de Premier League, dont Chelsea et Tottenham, mais Newcastle aurait également jeté son chapeau dans le ring selon le média italien Tuttosport. .

Compte tenu de l’expérience qu’il a acquise pour l’équipe de Serie A et du fait qu’il a joué en Ligue des champions, il pourrait être optimiste de penser qu’un accord pour Kessie pourrait être conclu, mais comme pour Dembele, l’argent parle.

Dele Alli est également un autre nom lié au nord-est.

Kessie serait un excellent ajout au milieu de terrain pour toute équipe de Premier League Anthony Martial (Manchester United)

Malheureusement, depuis son arrivée à Old Trafford en 2015, le Français n’a pas été à la hauteur des attentes.

Bien qu’il y ait du talent là-bas, le vainqueur du Golden Boy européen 2015 n’a tout simplement pas été en mesure de le réaliser.

Selon les bookmakers, Newcastle est le troisième favori pour signer l’ancien attaquant monégasque et est placé à 8/1 pour le faire entrer.

Encore âgé de seulement 26 ans, Martial a tout le temps de ressusciter sa carrière et pourrait le faire au bord du tyne aux côtés de son compatriote Allan Saint-Maximin.

La carrière de Martial à Old Trafford ne s’est pas déroulée aussi bien qu’il l’aurait souhaité et pourrait bénéficier d’un dépaysement total

Cela dit, c’est ainsi que Newcastle pourrait s’aligner après la fin de la fenêtre de transfert de janvier.

Comment Newcastle pourrait s’aligner…

