Kieran Trippier est un vainqueur du titre aimé du manager emblématique Diego Simeone et mérite sa place en Angleterre tout autant que Trent Alexander-Arnold de Liverpool.

Kieran Trippier doit se demander ce qu’il a fait pour rester coincé dans l’œil du cyclone.

Trent Alexander-Arnold a fait partie de l’équipe anglaise de l’Euro 2020, mais Tripper s’est retrouvé entraîné dans la dispute sur les chances de la star de Liverpool.

Trippier s’est retrouvé injustement comparé à Alexander-Arnold dans la bataille pour une place à l’Euro

Quelques semaines seulement après avoir aidé son équipe à battre Barcelone et le Real Madrid pour remporter un titre en Liga, l’ancien as de Tottenham avait ses qualités remises en question.

Personne n’envie Southgate. Demandez à n’importe qui de nommer son équipe de 26 joueurs et il est probable que vous obtiendrez un ensemble unique de joueurs à chaque fois.

Nous apprécions tous personnellement des qualités différentes, tandis que nous avons également notre opinion sur les attributs des joueurs.

Et pourtant, voici Trippier, au terme d’une saison incroyable, qui a également connu des moments difficiles, voyant sa place dans le groupe interrogée.

En tant que l’un des quatre arrières droits de l’équipe, beaucoup penseront qu’il est l’option la plus faible – mais il mérite tout autant sa place qu’Alexander-Arnold, Kyle Walker et Reece James.

Trippier a énormément contribué au triomphe de l’Atletico Madrid cette saison

C’est avec le joueur de 30 ans que l’Angleterre a culminé au cours de ce long été chaud de 2018.

Son coup franc précis contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde a vu des pintes et des gens voler autour de l’Angleterre.

L’ancienne star de Burnley a eu un tournoi stellaire à la suite d’une campagne étincelante pour les Spurs, offrant une menace fonctionnelle de l’arrière droit.

Il n’est pas le meilleur pour affronter un joueur et ne sera pas toujours le non. 1 dans certaines mesures, mais il a joué un rôle essentiel en tant que passeur progressif pour Southgate.

Trippier est devenu un trésor national avec son coup franc en demi-finale de la Coupe du monde

Trippier sera à nouveau dans une équipe d’Angleterre avec l’ancien coéquipier des Spurs Walker

Nous considérons souvent dans le football que tout est une question de positions, comme le prouvent les arguments sur le choix de quatre arrières droits, et pourtant ce sont vraiment les rôles qui comptent le plus.

Trippier a aidé l’équipe des Trois Lions en 2018 et sa capacité aux coups de pied arrêtés ne doit pas être mise en doute compte tenu de son histoire.

N’oublions pas que pendant qu’il progressait à Burnley, il a eu deux saisons de plus de 10 passes décisives dans le championnat, et cette campagne, il en a six pour l’Atletico.

Le manager Diego Simeone a déjà loué sa “qualité et sa précision” et, selon The Guardian, même l’Argentin et son équipe d’entraîneurs ne s’attendaient pas à ce qu’il ait un si grand impact en Espagne.

Le fait que Trippier lui-même voit des similitudes entre les patrons de son club et de son équipe nationale en dit long.

“Le style de jeu, tactiquement brillant de Gareth, l’est aussi de Simeone”, a-t-il déclaré. «Ils ont des similitudes, la façon dont ils forment les équipes et la façon dont ils sont en tant que personnages.

“Un peu différent en ce qui concerne les personnages parce que Simeone est tout simplement complètement fou, comme vous pouvez le voir sur la ligne de touche, sprintant dans le tunnel lorsque nous avons gagné l’autre jour, mais tous les deux des managers fantastiques.”

Trippier est noté par Simeone, qui est un bon juge des attributs défensifs d’un joueur

Ceux qui soutiennent qu’Alexander-Arnold est de loin supérieur devraient peut-être se rappeler à quel point Trippier a été important cette année pour son club.

Interdit pour avoir enfreint les règles des paris, l’Ateltico n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de sept matches consécutifs lorsqu’il a commencé sa suspension.

Trippier a enregistré en moyenne 3,78 plaqués et interceptions réussis pour 90 pour les Espagnols la saison dernière – derrière seulement Saul Niguez de Simeone.

Il a terminé quatrième pour les plaqués gagnés, tout en se classant troisième pour les balles lâches récupérées, des contributions défensives impressionnantes, tout en ayant également un impact dans le dernier tiers.

L’Anglais a fait plus de passes dans la surface de réparation par 90 que n’importe lequel de ses coéquipiers, des passes plus progressives,

Oh, et il n’a pas été réservé une seule fois en Liga toute la saison.

Trippier lancera-t-il le ballon dans Harry Kane cet été?

Peut-être qu’au lieu de comparer constamment les stars qui portent fièrement les Trois Lions, devrions-nous apprécier leurs qualités individuelles.

Que vous le préfériez à Alexander-Arnold, James, Walker ou non, Trippier a aidé l’Angleterre à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde, Tottenham à la finale de la Ligue des champions et a remporté un titre en Liga.

Il est temps de célébrer Trippier et ce qu’il peut offrir à l’Angleterre à l’Euro 2020.

