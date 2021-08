Kieran Trippier: Fabrizio Romano explique le retard du transfert de Manchester United – Man United News And Transfer News

L’intérêt de Manchester United pour la star de l’Atletico Madrid, Kieran Trippier, n’aurait pas progressé en raison d’un manque de clarté en défense.

L’Anglais expérimenté a été sur le radar d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison, mais aucune décision n’a encore été prise.

Les options actuelles de United à l’arrière droit sont Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot et Brandon Williams, tandis que Victor Lindelof, Axel Tuanzebe et Phil Jones ont tous l’habitude de jouer à ce poste également.

Cela peut sembler bien fourni, mais Solskjaer veut que la position ait un certain équilibre et il y a actuellement trop d’incertitude.

Les Red Devils ont bien investi dans Jadon Sancho et Raphael Varane, mais ils n’ont pas encore tout à fait terminé, alors peut-être que Trippier pourrait encore entrer.

La situation de Kieran Trippier est toujours calme car Manchester United doit clarifier l’avenir de Diogo Dalot [AC Milan want him, but United ask for €4/5m loan fee + buy option]. 🔴 #MUFC

L’Atletico Madrid n’envisage PAS Florenzi comme remplaçant. Il n’est même pas une option. @MatteMoretto

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 août 2021