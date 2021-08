Kieran Trippier: Manchester United reste intéressé à sécuriser l’arrière droit – Man United News And Transfer News

Manchester United pourrait toujours faire signer un accord permanent à Kieran Trippier malgré les rumeurs de transfert qui se sont calmées ces dernières semaines.

Pendant toute la période de transfert, un arrière droit a été l’un des postes sur lesquels Ole Gunnar Solskjaer et le personnel d’entraîneurs se sont concentrés.

Qu’il s’agisse de trouver une sauvegarde pour le démarreur régulier, Aaron Wan-Bissaka, sur le marché ou d’utiliser Diogo Dalot ou Brandon Williams comme sauvegarde après une impressionnante campagne de pré-saison.

De nombreux fans de Man United pensent que Trippier serait la solution idéale pour cet emplacement d’arrière droit de sauvegarde en raison de son expérience de victoire ces dernières années et de son expérience passée en Premier League.

Cependant, plusieurs rapports sur la fenêtre de transfert ont indiqué que les négociations se sont déroulées dans le calme, mais plus tard, il semble toujours que les négociations reprennent.

Il n’y a pas de rapport pour dire que l’accord est complètement mort dans l’eau, mais le temps presse à l’approche de la fin du mois.

Trippier a connu une période fructueuse en Espagne avec les champions actuels de l’Atletico Madrid après son transfert de Tottenham Hotspur en 2019.

Il n’a pas encore marqué pour le club, mais il a contribué à créer des buts importants, en aidant à 10 buts.

L’Anglais a également connu une carrière impressionnante depuis ses jours à l’académie de Manchester City, obtenant un transfert à Burnley avant son éventuel transfert aux Spurs.

Le joueur de 30 ans a été un titulaire régulier ces dernières années pour l’Angleterre de Gareth Southgate, démontrant sa qualité lors des précédents Euros.

Selon Jonathan Shrager sur Twitter, si rien n’a sensiblement progressé, l’intérêt demeure.

Alors que rien n’a significativement progressé, on me dit que #MUFC reste intéressé par Trippier, et qu’il y a encore une chance que cela se produise

