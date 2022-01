Kieran Trippier Newcastle United conclut un accord alors que les magpies cherchent des renforts

L’accord Kieran Trippier Newcastle United est sur le point d’être conclu, a rapporté Keith Downie de Sky Sports alors que les Magpies cherchent à renforcer leur équipe dans la fenêtre de transfert de janvier, avec Eddie Howe cherchant à maintenir le club en Premier League. Avec les nouveaux propriétaires soutenus par les Saoudiens, il ne fait aucun doute que l’argent est abondant. Mais maintenant, Howe doit faire les bons choix avec le temps qui n’est pas de son côté.

Trippier devrait être le premier des 4+ signataires potentiels de cette fenêtre #NUFC – Keith Downie (@SkySports_Keith) 2 janvier 2022

Kieran Trippier L’accord de Newcastle est conclu, mais Howe a besoin de plus

Le premier de nombreux renforts ?

Trippier a remporté le titre de la Liga lors de la saison 2020/21 et a également été nommé dans le cadre de l’équipe de l’année en Liga, ce qui a impressionné pendant son séjour à l’Atletico Madrid depuis son départ de Tottenham Hotspur en 2019. Ses performances ont constamment attiré l’attention et des rumeurs. le liant à un retour en Premier League. Et il semble maintenant que ce sera Newcastle United qui lui donnera ce retour, mais ce n’est pas la seule signature qu’ils veulent faire.

Diego Simeone accepte le désir de Kieran Trippier de partir pour Newcastle

Trippier a participé à la victoire 2-0 de l’Atletico sur le Rayo Vallecano dimanche 2 juillet et il est apparu que le défenseur anglais faisait ses derniers adieux au coup de sifflet final. L’entraîneur Diego Simeone a expliqué après le match que si un joueur voulait partir, il n’y avait pas grand-chose à faire indépendamment du désir de le garder : « Comme je l’ai dit l’autre jour, cela dépend toujours du footballeur de ce qui peut arriver. Nous le voulons et espérons qu’il reste avec nous mais il est clair aujourd’hui que lorsqu’un joueur veut partir, il ne peut pas être retenu.

Qui d’autre pourrait rejoindre le Rich North East Club ?

Lorsqu’un club dispose des fonds dont Newcastle United dispose désormais, il y aura toujours des rumeurs et les fans de Newcastle s’habitueront à être liés à chaque joueur disponible ou non. Les autres joueurs liés à Newcastle sont le rebelle d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et le milieu de terrain de Manchester United Jesse Lingard, qui a du mal à gagner du temps à Old Trafford.

