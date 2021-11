Kieran Trippier reste enthousiaste au transfert de Manchester United alors que le déménagement de janvier se profile – Man United News And Transfer News

Bien qu’il n’ait pas réussi à se mettre d’accord sur un accord cet été, Kieran Trippier serait toujours désireux de déménager à Manchester United.

Le joueur de 31 ans était lié à un retour à Manchester pendant une grande partie de la fenêtre de transfert précédente, mais son prix est resté une grande pierre d’achoppement.

L’Atletico Madrid demandait environ 30 millions de livres sterling pour l’arrière droit qui avait pris vie dans la capitale espagnole comme un canard à l’eau.

Au cours de ses deux premières saisons, Trippier a fait 68 apparitions, enregistrant 11 passes décisives alors qu’il aidait l’Atletico à remporter le titre 20/21 de la Liga – seulement leur deuxième triomphe en championnat au cours des deux dernières décennies.

Jusqu’à présent, cette campagne, il a figuré 15 fois sur 16 matchs possibles alors que l’équipe de Diego Simeone cherche à nouveau à affronter le Real Madrid et Barcelone pour le titre.

Mais selon le média espagnol AS, l’International d’Angleterre n’a pas renoncé à un retour dans son pays d’origine avec le club qu’il soutient.

L’arrière droit actuel des Red Devils, Aaron Wan-Bissaka, a été vivement critiqué pour certaines de ses performances ce trimestre, le deuxième choix Diogo Dalot n’ayant pas réussi à impressionner lors de ses brèves apparitions.

La défense de United dans son ensemble a été bien en deçà de la moyenne, ce qui a conduit l’équipe à concéder plus de buts en Premier League que Southampton et Brentford jusqu’à présent en 21/22.

Il a été rapporté que le club le remplacerait en janvier, dans l’espoir d’atteindre un tarif plus raisonnable avec l’équipe espagnole.

Cependant, United pourrait désormais faire face à la concurrence des nouveaux grands garçons de la Premier League, Newcastle United.

Après avoir été rachetée par le méga-riche Fonds d’investissement public saoudien, Newcastle investira beaucoup d’argent au cours des prochaines années.

Leur premier objectif sera de fournir au nouveau gaffer Eddie Howe les joueurs pour battre la baisse, et Trippier est considéré comme l’un de ces joueurs qu’ils ciblent en janvier.

Bien qu’il soit plus que probablement favorable à un déménagement à Old Trafford, il n’attendra peut-être plus que United se décide, en particulier avec un projet passionnant comme celui de Newcastle potentiellement sur la table.