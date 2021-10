Kieron Dyer dit que le joueur de Tottenham à 25 millions de livres sterling n’est tout simplement pas assez bon

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Kieron Dyer a déclaré sur Sky Sports Premier League (19h31, 17 octobre 2021) que l’arrière droit de Tottenham Hotspur Emerson Royal n’est pas au niveau de Kyle Walker.

Dyer a fait des commentaires sur Emerson après avoir regardé l’arrière droit de Tottenham en action contre Newcastle à St. James ‘Park en Premier League ce soir.

L’ancien milieu de terrain de Newcastle pense que l’international brésilien de 22 ans n’est pas aussi bon que l’arrière droit de City Walker ou Kieran Trippier de l’Atletico Madrid.

Walker et Trippier sont tous deux d’anciens arrières droit des Spurs.

Dyer a déclaré sur Sky Sports Premier League (19h31, 17 octobre 2021): «Tottenham avait Trippier et Kyle Walker comme arrières droits.

«L’arrière droit qu’ils ont recruté, Royal, à des kilomètres, pour moi personnellement, à des kilomètres. Pour moi, à des kilomètres de là.

Soyons patients avec Emerson Royal

Emerson ne joue en Premier League que depuis quelques semaines.

Après tout, le joueur de 22 ans a rejoint Tottenham depuis Barcelone à l’été 2021.

Tottenham a payé 30 millions d’euros (25,28 millions de livres sterling) pour le jeune, selon BBC Sport.

Emerson n’était pas particulièrement mauvais contre Newcastle.

L’arrière droit a bien défendu et s’est joint aux incursions offensives.

Le Brésilien n’a pas toujours pris les bonnes décisions, mais il n’a pas fait non plus d’erreurs majeures.

Walker et Trippier sont beaucoup plus expérimentés et plus matures qu’Emerson.

Il faut être patient avec le défenseur.

Le Tottenham non. 12 a fait quatre départs et une apparition de remplacement en Premier League jusqu’à présent cette saison.