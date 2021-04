Kiersey Clemons: Où sinon vous avez peut-être vu l’actrice Iris West de Zack Snyder dans Justice League

Vous vous êtes peut-être familiarisé initialement avec Kiersey Clemons lorsqu’elle a été choisie pour la première fois en tant que rôle principal féminin, Iris West, du film Flash solo encore en développement, en 2016. Justice League de Snyder, vous vous êtes peut-être demandé dans quels autres films et émissions de télévision vous aviez déjà vu l’actrice de 27 ans.

Permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire avec les 10 titres suivants sur grand écran et petit écran, qui constituent certains des crédits les plus remarquables des films et émissions de télévision de Kiersey Clemons. Nous allons également vous montrer comment et où vous pouvez regarder chacun d’eux dès maintenant. Nous commencerons par son tout premier concert d’acteur, gracieuseté de Disney Channel.