Kike García assume la situation délicate d’Eibar après la défaite contre le Real Madrid

04/03/2021 à 20:28 CEST

.

Kike García, attaquant d’Eibar, a assuré après la défaite face au Real Madrid (2-0) que c’était sa saison la plus difficile en LaLiga Santander, mais qu’ils ne pouvaient pas «effrayer la situation»; parce qu’ils savaient déjà qu’ils allaient être dans «le combat»; pour ne pas descendre.

« Oui biensur. Il est en cours de révision. Ces années précédentes, nous avons sauvegardé la catégorie à l’avance. Dans celui-ci, ça ne va pas comme on veut, mais cette situation ne peut pas nous effrayer, nous savions que nous allions être dans ce combat & rdquor;, a-t-il déclaré sur Movistar +.

Un résultat contre le Real Madrid qui, si Alavés marque ce dimanche contre le Celta de Vigo, laisserait Eibar au fond avec 23 points après trois mois sans remporter une victoire.

«Nous faisons pour que cela ne nous affecte pas. Mais il ne nous donne pas pour obtenir les trois points qui nous libèrent des choses négatives dans la tête », a-t-il commenté.

« Il est difficile pour nous d’avoir des chances et de les mettre »

« Je ne sais pas si nous concédons beaucoup, oui c’est vrai qu’ils s’approchent et quand ils nous marquent c’est très difficile d’avoir des chances claires. Avoir des chances et les mettre est difficile pour nous. En fin de compte, ce sont les zones, si vous ne vous défendez pas bien et face à porte, vous n’êtes pas bien & mldr; est ce qui nous arrive & rdquor;, a poursuivi dans l’analyse.

Un Kike García qui a regretté le mauvais départ de son équipe: «En première mi-temps, nous n’avons guère dérangé Madrid. Dans la seconde nous avons fait un peu mieux, puis il a commencé à pleuvoir et dans le jeu qui a failli marquer un but, nous nous sommes un peu réveillés. Nous avons pris des risques et ils ont marqué le deuxième but pour nous. Samedi, nous avons une vraie finale, a-t-il assuré.

«Les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, cela nous a coûté car c’est une équipe formidable et nous savions que ça allait être difficile. Sortez les choses positives d’ici et pensez au prochain match& rdquor;, a-t-il poursuivi.