Kike García remporte le derby basque

05/01/2021

À 17:25 CEST

Adrià Leon

Eibar est revenu à +3 après presque quatre mois sans le faire. Les Eibar ont commencé à cuire la victoire très tôt avec le premier objectif de Kike et ils ont été beaucoup plus précis sur le terrain tout au long de la première mi-temps. Après avoir traversé les vestiaires, Alavés a menacé de faire un changement, mais Kike a frappé à nouveau. Et bien que l’équipe babazorro ne se réveille plus, le ’17’ local a de nouveau frappé pour signer un Un très beau tour du chapeau qui remet Eibar sur la bonne voie.

Eibar

Alaves

Eibar

Dmitrovic; Cote (Rafa Soares, 54 ‘), Arbilla, Oliveira, Róber Correa (Sergio Álvarez, 86’); Edu Expósito, Atienza, Diop, Bryan Gil (Inui, 82 ‘); Kike (Muto, 82 ‘) et Sergi Enrich.

Alaves

Pacheco; Aguirregabiria, Lejeune, Laguardia, Ximo Navarro; Jota (Borja Sainz, 63 ‘), Tomás Pina (Pere Pons, 56’), Battaglia, Edgar (Luis Rioja, 56 ‘); Joselu (Deyverson, 80 ‘) et Lucas Pérez (Guidetti, 63’).

Buts

1-0 M. 3 Kike. 2-0 M. 50 Kike. 3-0 M. 59 Kike.

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA: Tomás Pina (44 ‘), Battaglia (57’).

Le choc a commencé à Ipurúa. Un service de bande du flanc gauche a été sauvé par Sergi Enrich au deuxième poteau pour Bryan Gil, qui avec une assistance timide à la tête, a permis à Kike, pour la contrôler, la baisser et tirer sur Pacheco, quel peu il pouvait faire.

Le 1-0 est venu sans avertissement, surprenant un Alavés qui ne s’attendait pas à s’intégrer à trois minutes de son rival, qui n’avait vu que le but à une occasion en avril. Et si l’objectif était important, ce le serait encore plus au fil des minutes vu qu’Alavés n’apparaissait toujours pas. En fait, l’équipe locale a continué d’essayer les coups arrêtés grâce à Oliveira, qui aurait pu faire 2-0 en dirigeant une faute latérale. Encore plus proche, si possible, était Kike, mais son tir au centre par Rober Correa a raté de peu le but.

Il n’y avait aucun symptôme de la vie dans la boîte de Javi Calleja, qui a dû suivre en remorque tout au long de la première mi-temps. Ni la pluie – même la grêle – ni les attaques spécifiques de Lucas Perez a donné des ailes aux Bleues et aux Blancs en un rien de temps.

Dans les dernières minutes, le 2-0 semblait évident mais, cette fois, Edu Expósito et Bryan Gil n’ont pas su profiter de l’imprécision défensive de l’équipe d’Álava.

Après le redémarrage, Alavés a menacé de changer le cours du match. Les renards visqueux ils sont sortis beaucoup mieux de ce qu’ils ont fait au début et bientôt ils ont tenté leur chance sur le but défendu par Dmitrovic, très calme en première mi-temps.

Mais lors de la lecture suivante, le script a de nouveau changé. Dmitrovic a servi de gardien de but, Sergi Enrich l’a abaissé pour l’incorporation de Cote et il a mis un centre au cœur de la petite fille pour que, l’habituel -Kike-, offrir une masterclass de ce qu’est un mouvement d’avant-centre. Lejeune n’atteint pas la coupe et Pacheco ne connecte pas le rejet. 2-0.

Alavés, après plus de quarante minutes sans réagir, a réussi à s’étirer, mais le deuxième coup d’Eibar lui faisait très mal. À tel point que quelques minutes plus tard, le nombre ’17’ est réapparu, pour marquer, après deux bons objectifs, le meilleur de tout l’après-midi. Le nouvellement admis Rafa Soares a servi pour Kike à l’intérieur de la surface et il, très habile, a orienté le ballon vers sa jambe droite et pratiquement sans angle, a surpris – encore une fois – Pacheco avec un vrai fouet au long poteau qui, cette fois, a nettoyé le toiles d’araignées.

C’était une demi-heure avant que l’arbitre décrète la fin de l’affrontement, mais le le match a déjà été vu pour la phrase. Alavés a repris les rênes pour tenter de réduire les distances mais ce n’était pas suffisant. L’entrée de Guidetti et Borja Sainz Il a considérablement amélioré l’équipe, mais le dernier 3-0 a continué à faire beaucoup plus mal.

Au final, une victoire méritée, nécessaire et travaillée pour Mendilibar et sa famille, qui ont réussi à couper une séquence qui les avait conduits – pratiquement – à la Smartbank League. Kike prend le derby. Et Eibar, les options pour se sauver.