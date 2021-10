Kiké Hernández de Boston est le frappeur le plus chaud du pays

Il n’y a pas un seul joueur dans les séries éliminatoires de la MLB qui soit plus chaud que Kiké Hernández de Boston en ce moment. Tout au long des sept matchs combinés des séries éliminatoires de Boston contre les Yankees, les Rays et maintenant les Astros, Hernández atteint un record de 16 pour 32. Il a plus de circuits (5) que de retraits au bâton (4), et le voltigeur égale des records que seul Reggie Jackson a accomplis.

Le manager de Boston, Alex Cora, a déclaré que Hernández était « en fuego » et son coéquipier Alex Verdugo a commencé à l’appeler Kiké « The Babe » Hernández. Normalement, vous penseriez que ce serait des réactions excessives, mais le gars peut tout aussi bien prendre une batte enflammée dans la boîte du frappeur. Hernández a disputé deux matchs avec quatre coups sûrs ou plus, soit 5 en 6 contre les Rays lors du deuxième match de l’ALDS et 4 en 5 lors de la défaite de Boston contre les Astros.

Dans ce que l’on pourrait considérer comme un match calme pour le joueur de 30 ans dans sa huitième année dans la MLB, Hernández a livré la volée du sacrifice pour éliminer le champion de l’AL East Tampa Bay des séries éliminatoires. Il voit bien le ballon, et ses chiffres le reflètent.

En utilisant une technologie super avancée, nous avons développé cette vidéo qui montre à quoi ressemble le baseball pour Kiké Hernández 👀 pic.twitter.com/pqQY5zdc3c – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 16 octobre 2021

Contre Houston lors du premier match de l’ALCS, nous avons eu une rare occasion d’entendre les pensées non filtrées du manager de Houston, Dusty Baker, alors que son équipe traitait le premier des nombreux circuits de Hernández à venir. Lors d’une interview en direct avec Joe Buck et John Smoltz en début de troisième manche, Hernández a lancé un sans aucun doute au centre gauche de Framber Valdez.

Baker a été succinct, laissant tomber un « Oh, seigneur ». lorsque la batte est entrée en contact avec la balle.

Dusty Baker laissant tomber un « Oh seigneur » juste au moment où Kiké Hernandez frappe une bombe était hilarant pic.twitter.com/ewcEV6Xadi – Field Yates (@FieldYates) 16 octobre 2021

C’était l’un des deux circuits d’Hernández dans le match, mais les frappes chaudes des Astros de Jose Altuve et Carlos Correa ont donné la victoire à Houston. Les Red Sox ont égalisé les choses dans le match 2 derrière les tournois du Grand Chelem de JD Martinez et Rafael Devers (et un autre home run de Hernández).

Boston a choisi Hernández des Dodgers de Los Angeles en tant qu’agent libre en février, et cela a très bien fonctionné pour les deux parties. Il a disputé 134 matchs en saison régulière, réussissant 20 circuits et une moyenne au bâton tout à fait correcte de 0,250. Sa performance en séries éliminatoires a renforcé une équipe des Red Sox qui est passée de « nous sommes juste heureux d’être ici » à « hé, nous pourrions peut-être gagner cette chose. »

Les Red Sox cherchent à prendre le contrôle de l’ALCS ce soir avec le premier lancer à 20h08 HE sur FS1.