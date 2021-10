Kike Hernández et ses chiffres insatiables en Playoffs

Enrique « Kike » Hernández a été insatiable avec le bois de Boston Red Sox dans les séries éliminatoires actuelles de la Grandes ligues.

« Chaque fois qu’il se tient au marbre, c’est effrayant », a déclaré Carlos Correa, évoquant à quel point le joueur de champ intérieur des Red Sox a été offensif en séries éliminatoires.

Hernandez C’est l’une des bougies d’allumage que le manager Alex Cora a eues avec le bois, le Portoricain atteint .500 en séries éliminatoires avec neuf points produits, cinq circuits et un OPS de .1608 en 32 présences au bâton.

Des chiffres qui ont été fondamentaux dans chacune des victoires des Red Sox qui continuent de se battre pour entrer dans les World Series et revivre ce qui s’est passé en 2018 lorsqu’ils se sont retrouvés avec le ring des champions également dirigé par Alex Cora.

Mais Kike Hernandez Non seulement il livre son attaque, mais il fait aussi le travail défensivement au deuxième but pour le Grandes ligues et est devenu l’un des leaders de l’organisation des « Patirrojos ».

Demain, lundi, sera le troisième affrontement de la série de championnats entre Boston et Astros, où le Vénézuélien Eduardo Rodríguez sera chargé de sauter sur le monticule pour Fenway Park.