Kiko avait une balle dans la main droite : encore champion !

À 35 ans, Kiko Martínez avait encore une balle et elle savait très bien s’en servir. Il a éliminé Kid Galahad en deux mi-temps (fin du cinquième et début du sixième tour), a arraché le sceptre poids plume de l’IBF et est avec Javier Castillejo le seul Espagnol consacré dans deux divisions différentes.

Triomphez partout où vous le regardez, dans un combat où il n’était pas un favori, que son rival avait contrôlé et où Kiko a dû s’adapter de « agressif à plus agressif », en acceptant la punition, en brisant d’abord le champion dans la zone médiane et en cherchant à la fois la distance et le moment exact pour le coup du lapin parfait. Il a réussi à la fin du cinquième, mais la cloche ne lui a pas permis de fermer le travail. Il l’a obtenu dans le tout premier coup sûr du sixième. Encore une fois, encore jusqu’au menton, et cette fois pour que Galahad ne se lève pas.

Ce qui a été vu ensuite, était un Kiko enivré d’euphorie. Ce n’est pas pour moins. A 35 ans, contre toute attente et au troisième essai, Kiko Martínez est à nouveau champion. Dans la vidéo, je vous parle du combat et de la suite.