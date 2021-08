Kiko : “Cet été-là, je ressemblais à Bruce Springsteen ou Rod Stewart”

Comment vas-tu Kiko ?

Heureux, heureux et impatient de samedi pour obtenir à nouveau cette médaille d’or tant attendue …

Quand vous avez gagné en 92… Saviez-vous que vous écriviez l’histoire ?

Oui, surtout moi qui venais de remporter la promotion avec Cadix. D’autres venaient de gagner la Coupe d’Europe comme Pep Guardiola ou Chapi. Mais tout ce qui entourait cette finale était spécial : 90 000 personnes au Camp Nou, l’arrivée du roi, Fermín Cacho remportant la médaille en 1500 et tout le monde s’est levé. Nous étions conscients que c’était quelque chose de spécial, ce que nous ne savions pas, c’est que 29 ans plus tard, une autre médaille d’or n’aurait pas été récoltée, avec les pièces d’équipement que nous avions. En particulier, venant d’où je venais, je savais que c’était l’un des chapitres les plus importants de ma vie.

Il dit toujours que dans ce tournoi, le but était très grand…

J’ai toujours été plus passeur que marquer… Puis ça m’est arrivé avec Schmeichel, au Sánchez Pizjuán contre le Danemark en jouant la Coupe du monde des États-Unis… Je suis resté main dans la main et je jurerais que derrière Schmeichel il y avait un but, mais je ne l’ai pas vu, je l’ai vue comme si elle faisait du roller hockey. Cependant, dans ces six ou sept matchs que nous avons joués, j’ai vu le but plus grand que jamais, j’ai eu ce mois-là que n’importe quel buteur qui a la possibilité de définir des captures. Ça m’est arrivé en finale : le gardien est venu sauter, il y avait deux joueurs aux poteaux et je n’ai vu que le filet. J’ai pensé ‘Comme c’est facile ! Je dois juste le mettre là avec l’intérieur vers le haut. Ce mois-là, ce fut une sensation ce mois-là de voir l’objectif plus grand que jamais.

Ce tournoi était-il votre sauf-conduit pour l’élite ?

Oui, je me souviens que cet été-là, je ne pouvais aller à aucune plage, il me semblait, je ne sais pas… Quelqu’un qui avait marqué 50 buts. Tout le monde m’a dit qu’ils l’avaient vu, tous attendaient ce match. Cet objectif signifiait que de nombreuses personnes ont passé l’une des nuits les plus heureuses de leur vie… C’était un été où il ressemblait à Rod Stewart ou Bruce Springsteen, il ne pouvait pas aller à la plage. J’ai raté la médaille pour la plage de Valdelagrana ! (Des rires)

Dans cette finale, il a eu un soutien spécial …

La Peña Ford Escort! Il y avait 15 amis, le matin, de Jerez. Je les appelle depuis le matin car l’un d’eux s’est perdu près d’Albacete. Ils m’ont fait une banderole, j’étais très excité parce qu’ils étaient mes amis de toujours. Ils ont fait l’aller-retour Jerez-Barcelone en un jour et demi. L’histoire de chaque dîner est le protagoniste, bien que chaque année, elle soit racontée d’une manière différente. Sur la photo de la médaille il y aura toujours les 15 avec la banderole, mes amis avec qui j’ai joué dans le quartier… Moi en leur disant de faire attention au retour. Cette photo et celle de mes parents est très belle…

Avez-vous déjà trouvé la médaille ?

Il y avait une légende urbaine ! Que ma mère l’avait vendu, mais pas au final (rires). Il y a un pèlerinage, quand la famille ou les amis y vont ils vont prendre une photo avec la médaille, ma mère l’a. Il y a la Virgen del Rocío et ensuite ma médaille à côté…

Cette équipe De la Fuente ressemble-t-elle à celle de Luis Enrique ?

Oui, le sentiment est qu’on accorde beaucoup d’importance à la possession et à la créativité, mais aussi à la conviction. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, nous jouions à cinq en arrière, mais nous étions très forts à l’intérieur : SuperLopez, Abelardo et Solozábal étaient là. Dans les ruelles Lasa et Ferrer, comme organisateur l’ordinateur Pep Guardiola, la passion et l’arrivée de Luis Enrique, Amavisca, Berges… Et surtout Alfonsito et moi. Nous avions la possession et le jugement. Chez les moins de 21 ans et les moins de 23 ans, cette équipe est l’une des meilleures que l’Espagne ait eues.

Ce système a-t-il été créé par Clemente ou Miera ?

Certainement pas! Légende urbaine. Si cela arrivait, ils pourraient faire une série fictive… Vicente Miera était aux commandes là-bas, venu avec le handicap de quelques problèmes de santé. Nous avions une très belle union. Et puis le psychologue Jesus, nous étions très réticents mais quel travail il faisait. C’était une percée. Aux premiers rendez-vous, il prenait des réflexes, mettait la trompette. Lors de la première séance, quelqu’un s’est cogné la tête… Luis Enrique l’a raconté dans un documentaire, ce qui nous a conduits sur le terrain à crier. Vous ne pouvez pas imaginer! Mais pour moi… Jésus était une découverte, un type essentiel.

Les joueurs disent que jusqu’à leur arrivée à la Villa, ils n’ont pas vraiment ressenti l’atmosphère olympique. Comment ça s’est passé dans ton cas ?

Le premier match où nous avons battu la Colombie nous a donné beaucoup de vie, qui est venu d’être le champion d’Amérique du Sud, éliminant le Brésil et l’Argentine. C’était un coup de pouce, mais la vérité est que nous ne pouvions pas vivre l’esprit olympique, pouvoir saluer et prendre des photos avec les gens de votre équipe, jouer au ping-pong… Cela vous imprègne de cet esprit olympique. Même si je fais aussi partie de ceux qui pensent que ne pas être au village olympique venait d’une catégorie, car à 20 ou 21 ans on peut imaginer des hormones XXL (rires). C’est après avoir célébré la médaille que nous étions au village olympique, mais nous n’avons pas pu vivre l’expérience. Oui, nous l’avons fait à l’inauguration, mais c’était en arrière-plan. Ce qui fait la différence aujourd’hui, c’est d’être avec vos collègues d’autres sports. Si vous n’êtes pas dans la Villa, vous n’avez pas vécu cet esprit.

De la Fuente dit que c’était une cure d’humilité pour tous…

Totalement. Nous sommes que nous ne pouvions pas vivre ensemble. Il est clair que c’est une cure d’humilité, dommage qu’elle soit éphémère et qu’on n’en ait pas conscience au jour le jour. C’est bien d’échanger avec des gens d’autres sports, avec moins de transcendance, je souhaite que l’esprit olympique reste imprégné à vie, cela voudrait dire qu’ils ont plus de possibilités d’aller plus loin. Quiconque a le moindre doute, vit avec ces athlètes, voit leur préparation et leur rémunération financière… Cela peut faire dire à ces joueurs à l’avenir ‘de quoi vais-je me plaindre’.

Pensez-vous que ces Jeux ont rapproché les joueurs des gens ?

Totalement. Nous avec Fermín Cacho, soyons toujours à l’affût de ceux qui font du water-polo… On finit par s’imprégner, ça devient un ananas. En plus, vivre avec eux… Je suis sûr que maintenant, après les avoir rencontrés, vous êtes en attente non seulement aux Jeux, mais après. C’est un avertissement, une touche d’humilité, et puis que chacun le gère comme il veut.

Luis de la Fuente est le grand architecte de tout. Le voyez-vous prêt pour l’Absolu ?

Je le vois préparé ! Plus que préparé, entraîné. Quand vous devez arriver, si vous arrivez, vous êtes préparé. Il suffit de voir leurs numéros et de parler aux joueurs. Il a la personnalité, la conviction et cela ne l’alourdirait pas. Il sait gérer les vestiaires, il est formé à ce qu’on lui lance.

Qu’auriez-vous fait si on vous avait demandé d’enchaîner l’Eurocup et les Jeux ?

Aller! Mais dans de nombreux moments, vous devez avoir la tête froide lorsqu’il s’agit de faire des chiffres sur ce qui peut arriver dans un avenir proche. Par exemple, début septembre, il y a des matchs de qualification importants pour la Coupe du monde, peut-être que toute blessure de Pedri, par exemple, qui est essentielle, peut vous affecter. Parfois, il faut avoir l’esprit tranquille, mais si vous demandez au joueur, il ira la tête la première pour vivre une telle expérience. De nos jours, peu importe le nombre de Coupes du monde et de Coupes d’Europe auxquelles ils participent, ils ne répéteront pas les sentiments que vous avez en vivant avec d’autres athlètes de votre pays.

Comment voyez-vous Pedro ?

S’il fait un quart de ce qu’il a fait en Championnat d’Europe… A 18 ans on veut qu’il passe, dribble, marque… Il faut y aller sereinement, il est à l’entraînement et a fait encore trois pas que la normale. Il faut voir où étaient Xavi, Iniesta à leur âge…

Y a-t-il quelque chose que vous n’avez jamais dit à propos de ces Jeux ?

Non… Ce que j’ai eu le sentiment dès le début de regretter de ne pas avoir vécu 10 ou 15 jours à la Villa. Si ce n’était pour l’inauguration et pour la finale au Camp Nou… Si ce n’était pour ça l’esprit olympique, vivre avec d’autres collègues… J’aurais aimé le vivre. Ce que nous jouons alors, c’est presque une Coupe du monde U-23, à part la médaille et le fait de jouer devant 90 000 personnes. Le gagner au Camp Nou a tout changé.

Quel message envoyez-vous aux gens à propos de ces JO ?

Qu’ils soient en attente, qu’ils laissent le parapluie mais pas le tinto de verano, et qu’ils envoient de l’énergie aux enfants qui vont en avoir besoin. Laissez tomber les petits détails du côté des garçons de Luis de la Fuente.