Kiko Hernández rend hommage à Mila Ximénez et se souvient d’un de ses grands moments

La perte de Mila Ximénez, décédée le 23 juin après une longue bataille contre le cancer du poumon, a laissé un grand vide chez ceux qui la connaissaient. Bien que quatre mois et demi se soient écoulés depuis ce résultat fatidique, son départ continue de choquer ses collègues, qui se souviennent fréquemment d’elle sur leurs réseaux sociaux ou via le petit écran. Le dernier a été Kiko Hernandez (45 ans), avec une publication émouvante publiée sur son profil Instagram.

Dans la matinée de ce samedi 6 novembre, le présentateur de Sálvame a partagé avec ses abonnés une vidéo qui fait partie de l’une des émissions du programme Telecinco et qui rappelez-vous la drôle de personnalité de Mila dans l’un des ses meilleurs moments sur le petit écran. Dans le clip, la chaîne de télévision apparaît « en colère » face à la publication d’une image qui ne lui plaisait pas du tout. En arrière-plan, alors qu’il demandait au directeur de l’émission de retirer la photographie, on entend les rires de ses camarades, qui aujourd’hui gardent vivant son souvenir.

« Que donnerais-je si tout était comme avant. Qu’est-ce que je donnerais pour t’embrasser à nouveau. Qu’est-ce que je donnerais parce que tu n’arrêtes jamais de me regarder. Que donnerais-je si je pouvais t’embrasser… je ne t’oublie pas mon ami… « , a écrit Kiko Hernández à côté de la vidéo qui, en quelques minutes, a suscité des réactions sans fin de la part de ses followers. Nombreux sont ceux qui ont assuré que Mila Ximénez est » éternelle « , » spéciale » et une personne » difficile à vivre » Oubliez ».

Mila Ximénez est décédée 23 juin 20 jours après que Kiko Hernández a subi la perte de sa tante. Cela a été révélé par lui-même le 6 octobre, lorsqu’il a pris la décision de rester à l’écart de la vie publique pendant un certain temps. Son initiative est venue peu de temps après la mort d’un autre de ses grands amis, Begoña Sierra, le fondateur de Bingo Las Vegas.

« J’ai un an que je ne peux plus, j’ai un duel avec un autre et avec un autre et il y a un moment où ça éclate », a déclaré le présentateur. prenait des tranquillisants et qu’elle en était même arrivée à ne plus pouvoir sortir du lit.

« Pour ma santé mentale, je dois arrêter. Je dois m’arrêter une semaine, 15 jours, respirer, faire un processus que je n’ai pas fait avec Mila, que je n’ai pas fait avec un membre de ma famille et je n’en peux plus. Hier, j’avais des idées étranges dans la tête », a déclaré Kiko Hernández lors de son ‘dernier’ jour de travail jusqu’au 27 octobre dernier, date à laquelle il a repris son travail sur le petit écran et est revenu sur les réseaux sociaux, plateformes dont il s’est également éloigné en au milieu de sa pause et où ce samedi il a tenu à rendre hommage à son éternel compagnon.

Problèmes de santé

La perte de Mila Ximénez n’a pas seulement affecté Kiko Hernández sur le plan émotionnel. Il a également généré conséquences sur votre rhumatisme psoriasique, la maladie dégénérative et auto-immune dont souffre le collaborateur depuis neuf ans.

« Le rhumatisme psoriasique est étroitement lié aux états nerveux et, peut-être, il a dû vous affecter davantage, coïncidant avec ces mois au cours desquels vous vous êtes inquiété pour Mila et plus tard pour sa perte », a expliqué le médecin Jesús Sánchez Martos dans Save me, quelques jours après la mort du sévillan, prenant le pas sur la réponse de Kiko. « Très, beaucoup », a répondu la télévision, confirmant que immédiatement après la mort du journaliste, il a remarqué une aggravation face à cette maladie chronique qui l’a obligé à prendre des décisions importantes. Parmi eux, déménager dans un logement plus confortable.

