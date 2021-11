Kiko Martínez, à Sheffield pour son sixième titre à l’extérieur

11/12/2021 à 23:41 CET

Tout au long de sa brillante carrière, Kiko Martínez a conquis au cours de la dernière décennie un total de cinq grandes ceintures à domicile Et samedi soir il repartira à la recherche du plus difficile encore arrachant la ceinture mondiale de plumes de la Fédération Internationale au Kid Galahad local devant plus de 10 000 spectateurs à la British Sheffield Arena.

‘The Sensation’, 35 ans, a remporté deux titres européens de super coq à Dublin et un autre à Lyon. Cependant, ses deux plus grands succès ont été ses victoires contre le Colombien Jonathan Romero en 2013 à Atlantic City et contre le Japonais Hozumi Hasegawa à Osaka, tous deux avec le titre universel IBF des super poids coq en jeu.

Ancien champion continental poids plume, eL’Alicante vient avec un record de 42 victoires (29 par KO), 10 défaites et deux nuls. Abdul Barry Awad, beaucoup plus connu sous le nom de ‘Kid Galahad’, a remporté 28 combats (17 avant la limite) et n’a perdu qu’une seule fois, le 15 juin 2019 dans un duel fratricide sans défaite contre son compatriote Josh Warrington.

Cette soirée sera diffusée en direct sur DAZN à partir de 20h00 et les commentaires seront fournis par Sandor Martin, le brillant boxeur catalan qui a brisé le banc le mois dernier à Fresno avec une victoire historique sur le local Mikey Garcia.

« Nous sommes confrontés à un grand combat, je pense que Kid Galahad est le grand favori, mais mon cœur est à cent pour cent avec Kiko et je suis confiant en sa victoire & rdquor;, a expliqué Arrasandor dans des déclarations à DAZN.

Kiko Martínez est un « guerrier » et sortira pour tous

« Galahad est débrouillard et habile, mais il prend beaucoup de coups et c’est très dangereux contre quelqu’un comme Kiko, qui a de la dynamite dans les mains et peut mettre fin au combat à tout moment. Kiko prend du poids, ce qui favorise Galahad, mais cela montre son cœur et son courage & rdquor;, a-t-il ajouté un Sandor qui est aussi doué avec des gants qu’en tant qu’analyste.

Super soirée à Barcelone

La mythique Sala Razzmatazz accueille ce dimanche à partir de six heures de l’après-midi une grande soirée organisé par Gallego Prada avec la présence de Moussa Gholam en tant que grande icône et avec les débuts professionnels d’Andrea Lasheras et Cristian Eusse.

Sans aucun doute, une excellente occasion pour les fans de profiter de l’émotion et de la magie de la boxe en direct dans un cadre emblématique de la vie nocturne de Barcelone.