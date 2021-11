Kiko Martínez, championne du monde ! – Espabox

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La Sheffield Arena, domicile de Kid Galahad, a reçu ce soir Kiko Martínez en tant qu’invité de pierre pour la première défense du Championnat du monde IBF des poids plume du Britannique d’origine qatarie, lors d’un gala organisé par Matchroom Boxing.

Mais l’Espagnol, le boxeur le plus titré du 21e siècle, l’un des plus grands de tous les temps, s’est retiré. Les enjeux étaient très contre, mais avec un combat en remorque, il a résolu avec ses bombardements caractéristiques au cinquième et a terminé au sixième tour.

Gala des enfants (28-1, 17 KO) a été présenté comme un grand favori des parieurs et des chroniqueurs anglo-saxons ; pas tellement pour ceux d’entre nous qui savent Kiko martinez (43-10-2, 30 KO), les supporters espagnols et une bonne partie de nos amis hispaniques, qui dans le sud de l’Amérique n’ont pas non plus douté des capacités de Torrellano.

Galahad est sorti avec autorité, cherchant la partie centrale du ring et utilisant à la fois le jab et les combinaisons, ce qui a causé des dommages à Kiko au milieu du tour, ce dont l’Alicante s’est rétabli. Les Britanniques ont suivi, parfois installés sur garde gaucher, marquant mieux et dominant les actions, bien que la MaravillaBox, encouragée par quelques Espagnols dans la Sheffield Arena, cherchait très peu à peu à se rapprocher et à entrer sur une courte distance qui pourrait théoriquement en profiter. lui. En partant après le troisième tour, Kiko a eu une coupure au sourcil droit, ce qui ne semblait pas inquiétant à l’époque.

Le coup final KO

Notre compatriote s’est amélioré en quatrième manche, montrant plus d’intonation et exerçant plus de pression sur le champion qui, à notre grand regret, avait pris les trois premiers sets sur les cartes. La tendance s’est poursuivie dans un cinquième tour où Kiko s’est emparé et a récupéré des « sensations » (excusez la blague) jusqu’à ce que, dans ses derniers instants, un crochet à l’extérieur de la garde de Galahad fasse tomber le local. A l’entrée du sixième tour, une nouvelle main recourbée a explosé au visage de l’ancien champion, qui n’a pas pu se relever, car la ceinture a un nom, elle a un propriétaire, elle a un ventre dans lequel s’exhiber. Celui de notre Kiko Martínez.

Incroyable exploit, il compte déjà quatre titres mondiaux et cinq titres européens, presque rien.

Dans les autres matchs de la soirée, le propriétaire de la ceinture WBC super poids plume Terri harpiste (11-1-1, 6 KO) a cédé sans relâche au challenger américain Alycia Baumgardner (11-1, 7 KO). Après un bon départ des Britanniques, Baumgardner a mis Harper en difficulté au deuxième tour avec des mains lourdes, quelque chose qui s’est accentué dans les tours suivants, quand, dans une manche invaincue, une impressionnante main courbée à la tempe a laissé Harper KO debout, absolument sans défense et tourné; l’arbitre, excellent, arrêta les actions en s’interposant entre elles. Grande surprise, triomphe mérité de l’Américaine pleine de force en toute justice laissant à l’ancienne championne sa condition d’invaincue et quasi intouchable ce soir.

Le Championnat d’Europe Cruiserweight a affronté le champion, Chris Billam Smith (14-1, 10 KO), et le concurrent français Dylan Bregeon (11-2-1, 3 KO). Dès les premiers tours, le Français a présenté des saignements abondants du contour des yeux dans un combat très serré, avec beaucoup d’adhérence et peu de combinaisons. Billam-Smith était bien meilleur que le Bregeon limité, et il a pris chaque tour simplement en proposant quelque chose, détériorant le physique du challenger. L’UER devrait envisager d’accepter des championnats continentaux avec des combattants issus de la défaite, car le prestige du titre ne correspond pas au mauvais spectacle vécu. 120-109, 119-109 et 119-109 étaient les scores en faveur du toujours champion.

Dans les premiers combats, un titre régional anglais super léger a vu Chasse au soleil (8-0, 1 KO) l’emportent (98-93 aux points) sur James Flint (9-1-1, 2 KO) et, dans la catégorie légère, les jeunes Donte dixon (6-0, 3 KO) a été mesuré à Jordan McCorry (19-8-1, 4 KO), en passant une épreuve dans laquelle il a beaucoup appris, puisque cela s’est parfois transformé en une rude bataille. Dixon l’a emporté sur un seul score de 77-73.