Kiko Martínez donnera le coup d’envoi à Elche-Betis

Kiko ‘La Sensacion’ Martínez, nouveau champion du monde de boxe poids plume, sera chargé de faire le coup d’envoi du match qu’il affrontera dimanche prochain, au stade Martínez Valero, à Elche CF contre le Real Betis Balompié. Le combattant de Torrellano est un fan déclaré de l’équipe franjiverde et est sur le ring depuis longtemps avec le maillot de l’équipe d’Elche.

Kiko Martinez Il assistera à la rencontre avec sa femme et ses deux filles, auxquelles il souhaite désormais se consacrer après avoir été « de nombreux mois », a déclaré le boxeur, « enfermé chez moi pour pouvoir prendre soin de moi et m’entraîner comme j’en avais besoin pour remporter cette belle victoire”. Celui de Torrellano s’est souvenu de tous les amis, la famille et les supporters qui l’ont soutenu pendant tout ce temps de préparation car « Avant de devenir champion du monde, je ne pouvais pas payer les factures à cause de mes anciens représentants, qu’ils m’ont ruiné, et pendant le confinement le téléphone m’a à peine sonné ».