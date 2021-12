Kiko Martínez : « Encore deux combats et je prendrai ma retraite »

Emilio Marquiegui-Marca

Le puissant champion du monde poids plume IBF, l’Alicante Kiko Martinez, est plein car il a connu une année triomphale. Il voulait partager cette fin d’année avec les fans.

« Je pense avoir passé une excellente année en tant que boxeur, mais surtout en tant que personne pour réaliser mes défis et mes aspirations. »

Il a connu des moments de gloire. « Battre Kid Galahad à domicile, par KO, et aussi devenir champion du monde et d’Europe dans deux divisions, le seul espagnol, a été quelque chose d’incroyable.

Il ne nie pas que d’autres années auraient pu être plus réussies, « Mais c’était crucial, en 2021, il a été décidé si j’irais ou rester. Et maintenant je suis comme si j’avais vingt ans.

La rumeur dit que son prochain match pourrait être contre l’ancien champion du monde Josh Warrington. L’Anglais était déjà le rival de Kiko dans un combat que les Espagnols méritaient de gagner. Tout est très en suspens à cause de COVID-19 et des restrictions au Royaume-Uni. Bien sûr, combattre Warrington serait très important, car lorsque je l’ai combattu en 2017, il n’était pas un champion du monde, et maintenant il est beaucoup plus connu. Le gagner serait un très grand saut ».

Mais il ne cache pas que son grand objectif en est un autre. «Je voudrais, comme je vous le disais il y a quelques semaines, unifier les ceintures. Par exemple contre le Mexicain Emanuel Navarrete, champion du monde WBO. C’est ce que je demande à 2022 ».

Kiko Martínez est également très satisfait car le magazine The Ring lui a décerné un prix pour le meilleur retour de 2021. « Je suis très fier d’être valorisé de cette manière dans le monde entier. »

Attendez-vous à une année 2020 très positive. « Quand je reviendrai sur le ring, je serai un bien meilleur boxeur. »

Et il nous fait une révélation presque inattendue : «Je fais encore deux combats et je prends ma retraite. Je pense que j’ai déjà atteint un niveau très élevé, je me débrouille bien financièrement et je veux me consacrer à la formation des enfants et obtenir un champion ».

Kiko termine en se souvenant du grand soutien des fans. « Je souhaite à tous les fans une année fantastique 2022. »

C’est peut-être la dernière année en tant que boxeur professionnel pour Kiko Martínez, à qui nous souhaitons également le meilleur pour 2022.