Kiko Martínez est entré dans l’histoire à Sheffield !

14/11/2021 à 00:10 CET

Kiko Martínez vient d’entrer dans l’histoire samedi soir à Sheffield en battant le champion Kid Galahad avec un KO sensationnel à domicile et en devenant, avec Javier Castillejo, le seul Espagnol capable de régner dans deux poids différents.

Ce fut un combat très compliqué dans le fief de son rival, bien que ‘The Sensation’ avait déjà obtenu cinq de ses ceintures en combattant à domicile (trois championnats d’Europe et deux championnats du monde, tous en super coq).

L’Alicante avait 42 victoires (29 par KO), 10 défaites et deux nuls, alors que son rival avait remporté 28 combats sur ses 29 combats (17 avant la limite) avec une seule défaite subie le 15 juin 2019 dans un spectaculaire duel britannique sans défaite contre Josh Warrington.

Cette fois, les prévisions se sont réalisées et les Britanniques ont appliqué sa loi pratiquement dès le premier anneau de la cloche dans un combat à activité réduite et dans lequel il réussit à placer les meilleures mains en profitant de ses changements de garde, l’une de ses meilleures vertus.

Kiko a reçu un joli crochet du gauche froid au premier tour, il a eu deux coups droits consécutifs au deuxième et a concédé un gauche trop facile au troisième alors qu’il tentait d’accélérer la pression contre un adversaire plus lourd et plus gros.

Cependant, le combat a commencé à changer dans le quatrième grâce à la pression des Espagnols, qui ont équilibré le quatrième et condamné le combat dans la dernière ligne droite du cinquième avec une main droite spectaculaire qui a trouvé les os de Galahad sur la toile.

Le local a réussi à sortir sixième, mais il l’a fait dans un si mauvais état que lors de la première attaque d’Alicante, il est tombé au sol pour de bon. Félicitations à un amateur de boxe qui mérite plus que quiconque un si grand succès !