« Kiko Martínez est une garantie pour les promoteurs et les télévisions »

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Plusieurs nouvelles importantes liées à la société de promotion de la boxe de Sergio Martínez ont été publiées ces derniers jours. La nouvelle opportunité de Coupe du monde ou son pacte avec Probellum, un nouveau et ambitieux projet de boxe, en font partie. Ainsi, nous avons voulu contacter Oscar Zardain, homme à la tête de MaravillaBox, pour nous éclairer sur ces pièces actuelles.

Nous commençons par la nouvelle que le promoteur organisera un événement à la fin du mois : «Le 30 octobre, nous aurons une soirée à Madrid, un peu modeste dans ce cas, avec des amateurs et deux combats professionnels. Il y aura Brandon Moreno et le Norvégien Bernard Torres, on cherche des rivaux. Torres a eu un combat sponsorisé en novembre aux États-Unis, contre un autre invaincu, mais à la suite de notre accord avec Probellum les choses ont changé et il est plus intelligent d’attendre pour profiter du nouveau projet pour déjà faire un titre en 2022 ».

Ce pacte avec le nouveau promoteur de Richard Schaefer sera très bénéfique, selon les mots de Zardaín : « L’idée de Probellum est de faire cent soirées par an, dont quatre-vingt-dix aux États-Unis, et quatre d’entre elles seront ici en Espagne à travers nous. Nous avons convenu d’organiser quatre soirées avec votre soutien pour chacune des deux prochaines années, avec l’option d’une autre. Le premier sera déjà en janvier, et ce seront de grands galas, comme celui de Valdemoro, dans le cadre de ce projet global, avec des marques reconnues et un produit qui atteint le monde entier également via sa plateforme de streaming, un peu comme DAZN ».

Le directeur général de Maravillabox a également valorisé les options de Kiko Martínez, qui aura une nouvelle opportunité mondiale comme annoncé ESPABOX scoop: «Ce sera officiellement annoncé dans les prochaines heures, s’il n’y a pas de difficultés de dernière minute. Kiko est un exemple pour tout enfant qui entre dans une salle de sport, vous pouvez l’appeler le soir du Nouvel An, le jour de son anniversaire… il sera bien préparé. Il est apparu il y a dix jours et je l’ai appelé car je dois lui demander, mais je savais qu’il allait me dire que oui, il est presque au poids. Ils l’appellent à perdre, évidemment, mais avec Galahad, vous pouvez gagner et c’est l’idée avec laquelle nous allons partir, car c’est un rival qui reste et peut prendre des coups. Il voulait rester dans le super stylo, mais je pense qu’il a plus d’options sur le stylo. Le combat est peut-être 60-40 pour Galahad, voire un peu plus car il combat à domicile, mais c’est un combattant qui, étant très bon, est de ce monde ; Gary Russell était à un autre niveau, et même en live ça n’a rien à voir avec ce qu’on a vu à la télé, les coups de Kiko commençaient à faire des ravages sur l’américain ».

Zardaín conclut par une réflexion : « Cela montre que quand vous sortez bien, ils vous rappellent, et Kiko est une garantie pour le promoteur et pour la télévision ».

Le discours complet est visible à partir de l’heure et onze minutes de cette vidéo.