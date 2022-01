Kiko Martínez fera sa première défense contre Warrington

Kiko Martínez (43-10-2, 30 KO) a déjà son premier but en tant que champion. Le 13 novembre, il a offert l’une des joies de l’année aux supporters espagnols en éliminant Kid Gallahad et a été proclamé champion du monde de deuxième division. « Il me reste deux combats, ceux qu’il me reste avec Matchroom que je ferai en 2022« , a déclaré l’Elche dans AS. A 35 ans, le monarque IBF de la plume, veut prendre sa retraite en tant que champion et la première étape sera la 26 mars.

Kiko se rendra à Leeds pour régler les comptes en suspens avec Josh Warrington (30-1-1, 7 KO), comme confirmé par Matchroom aujourd’hui avec le reste des panneaux d’affichage pour le début de l’année (l’annonce était prévue avant Noël, mais les nouvelles restrictions de covid au Royaume-Uni ont tout reporté). L’Anglais de 31 ans était l’adversaire de Martinez en mai 2017. « J’ai gagné ce combat. Ils me l’ont volé », a toujours affirmé l’Espagnol. Le résultat était injuste et cela l’a ralenti. D’un autre côté, Warrington a ouvert de plus grandes portes et après avoir battu l’ancien champion continental Dennis Ceylan, l’option de la Coupe du monde lui est venue. Il a ajouté quatre aux honneurs (poids plume IBF) et l’a laissé vacant pour s’en prendre à Gary Russell. Il a eu un combat de transition contre Maurico Lara, qui l’a mis KO en neuf rounds. En septembre dernier, Leeds a eu un match revanche contre le Mexicain, mais le combat s’est terminé en deux rounds après une tête accidentelle. Maintenant, il va pour une autre suite.

Le procès motive beaucoup Kiko Martínez, car il veut fermer les comptes du passé. Warrington n’arrive pas à son meilleur moment, mais sa qualité ne fait aucun doute : eest l’un des plus talentueux de la catégorie. Pour sa part, l’Espagnol sait qu’il ne vaut la peine que de gagner pour faire un dernier combat avec un sac selon sa légende. Il aimerait combattre en Espagne, mais « il ira là où il faut si cela en vaut la peine financièrement », a-t-il réfléchi après avoir été champion. Leeds est le premier arrêt en tant que monarque. Il a le match revanche qu’il a demandé il y a cinq ans.