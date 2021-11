Kiko Martínez fulmine Galahad pour redevenir roi du monde

« Un coup de poing de Kiko Martínez change l’histoire de la boxe espagnole et britannique« Eddie Hearn ne pouvait pas mieux définir le jalon qui venait de se produire à Sheffield Arena. L’Espagnol de 35 ans est rentré chez lui avec le champion du monde IBF des poids plumes Kid Galahad. Les fans anglais ont qualifié Kiko de « vieil homme » et ont déclaré que « son temps est passé ». Javier Castillejo a entendu la même chose en 2007 lorsqu’il est allé à Felix Sturm (Allemagne) et l’a mis KO. Martínez a tout terminé de la même manière. Au sixième tour, il a endormi Galahad pour redevenir champion. Dans une situation similaire, ils ont tous deux franchi la même étape : être champion du monde dans deux divisions. Javi était le premier (super poids moyen et demi) et Kiko, le second (super poids coq et plume). « Castillejo sera toujours le meilleur de l’histoire. C’est mon idole et il a ouvert une étape dans notre boxe », a déclaré l’Elche après avoir terminé. Impossible de ne pas l’aimer.

« Tout arrive », a crié à la fin Tinín Rodríguez, l’entraîneur du boxeur avec Vicente Fernández. Et c’était ainsi. L’entraîneur madrilène a déclaré à ce journal en avant-première qu' »ils n’allaient pas entrer en collision avec Galahad ». « Nous ferons le long combat, nous devrons souffrir et ensuite nous irons plus loin. » Travail de dix et endurance de onze, car Kiko a passé un mauvais moment. Une gauche au premier tour l’a renversé, mais les champions se sont forgés dans des batailles à la limite. L’espagnol a enduré. Il y avait trois tours de domination des locaux, qui dominaient et ajoutaient des mains. À partir de la quatrième, Martínez a serré, l’intensité a un peu augmenté et a commencé à déranger. L’Anglais a changé de visage.

Dans les quatrième et cinquième, le champion était toujours en tête, mais la tendance a varié. Il restait 20 secondes à partir de l’acte cinq quand tout a changé. Kiko a trouvé un droit sur la poire de Galahad, qui est tombée. L’arbitre, qui l’a aidé, et la cloche l’ont sauvé. L’Espagnol n’était pas nerveux. Il sortit pour l’Anglais et lui en cloua un autre juste au même endroit qui l’avait frappé. « Cela a été l’un des KO les plus spectaculaires que j’ai vuou « , a ajouté Hearn dans l’interview. Il avait réussi. Kiko avait fait comme Castillejo: personne n’a donné un centime pour eux et ils sont sortis les mains en l’air et le titre sur la taille. » Cela a été l’une des plus grandes surprises que avons-nous vu ? », a demandé l’intervieweur à Martínez. L’homme d’Elche a ri et était naturel : « Surprise pour certains, pas pour moi. Je vis comme un moine depuis trois ans, étant boxeur 365 jours par an. Je savais que j’arrivais mieux que jamais. moi même« , a-t-il lancé avant de se rendre aux vestiaires pour célébrer avec son équipe. Kiko Martínez est champion du monde. Encore une fois. Bravo.