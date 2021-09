Kiko Martínez : “Je vais chercher Kid Galahad, champion du monde IBF poids plume”

Dario Pérez

Quelques jours après son retour sur le ring, l’un des meilleurs boxeurs espagnols du 21ème siècle, Kiko Martinez (41-10-2, 29 KO), est déjà avec ces sentiments de semaine de combat, concentré et excité à parts égales. Ce samedi, le Hondurien se mesure à Barcelone Jayro Duran (14-9, 13 KO), comme étape préalable pour revenir sur les combats qu’il affectionne le plus, avec des titres importants en jeu.

Kiko Martínez est «Très heureux de combattre à nouveau en Espagne et ravi d’être également dans DAZN. Je suis bien au poids, physiquement et mentalement trois jours avant le combat ».

L’été n’a pas été facile pour l’ancien champion du monde, car le match revanche contre Zelfa barrette, prévu le 31 juillet en raison du décès de la mère britannique. Maintenant, chacun fait un combat qu’on pourrait appeler filmer avant de se voir, si tout se passe bien, vers décembre : «Ça a été un été compliqué, plusieurs choses sont tombées et j’ai dû continuer à travailler de la même manière, donc je me suis entraîné dur pendant six mois, en attendant de me battre. C’est dur physiquement et aussi psychologiquement, mais maintenant je suis déjà heureux et je veux que le monde retrouve un Kiko complet, prêt à monter sur le ring avec n’importe qui ».

Il est également sympathique à une situation à laquelle personne ne s’attendait : « Vraiment, je ne peux rien dire, parce que celui qui a perdu sa mère, c’est lui, celui qui a subi toute la douleur. Évidemment, j’avais déjà investi beaucoup de temps et d’argent dans ce match revanche, mais c’est comme ça… et puis la situation a traîné plus que nécessaire en changeant de plan ».

Nous lui avons demandé s’il avait vu le combat de Barrett contre le Roumain Viorel Simion il y a quelques semaines, et il secoue la tête : « Non, je me suis concentré sur mon combat et ma préparation, je sais qu’elle a gagné avant la limite, mais je ne l’ai pas vue ».

A propos de son camp avant le rendez-vous de Barcelone ce samedi, Martínez est sincère : «Ça s’est plutôt bien passé. Je ne peux pas vous dire que chaque jour a été parfait, ou que je me suis levé du lit avec impatience, mais j’ai, j’ai travaillé avec beaucoup d’enthousiasme ou moins, les bons et les mauvais jours. Ça a été réel, mais la boxe c’est comme ça, dans mes meilleurs combats les préparations idéales n’ont pas été faites non plus, il y a toujours des jours où tout va bien et d’autres pas. Nous avons traversé beaucoup de chaleur et la préparation a été longue, comme je le disais, mais je suis très bien arrivé samedi et je pense que nous gagnerons et battrons Barrett si nous nous retrouvons enfin à la fin de l’année pour chercher Galahad, champion du monde IBF poids plume ou au champion d’Europe qui est là pour 2022. Je vais à nouveau être champion d’un titre important à tout prix, c’est mon seul but pour lequel je continue à boxer ».

Enfin, nous vous demandons de nous parler de Jayro Durán, son adversaire de samedi : «C’est un gars fort, il tire sur tout et il y a les chiffres, très dangereux. Je respecte tous mes rivaux, je ne méprise aucune des personnes avec qui je monte sur le ring. Et encore moins ceux qui n’ont pas un excellent dossier, car avec eux vous avez peu à perdre et beaucoup à gagner ».

