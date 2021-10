Kiko Martínez jouera la Coupe du monde contre Galahad

« Si je ne pensais pas pouvoir être champion, je ne serais pas ici », a-t-il lancé. Kiko Martinez (42-10-2, 29 KO) après leur dernier match. Le joueur de 35 ans originaire d’Elche rêve de toucher à nouveau l’or et en est à nouveau à un pas. Ce mercredi, Matchroom a annoncé une nouvelle opportunité pour ‘The Sensation’. Kiko se rendra à Sheffield (Angleterre), le 13 novembre, pour affronter Kid Galahad (28-1, 17 KO) pour le championnat du monde IBF des poids plume.

Martinez a boxé pour la dernière fois en septembre. Après sa défaite controversée contre Barrett en février, Kiko espérait une revanche. La mort de la mère de l’Anglais a retardé le procès et Matchroom lui a proposé un combat pour ne pas perdre la préparation. Face à un rival qui n’a pas aidé à se montrer, l’Espagnol s’est imposé confortablement et a montré qu’il était prêt à tout. Maintenant, Galahad lui en donne l’opportunité. L’Anglais de 31 ans affrontera sa première défense. Après une carrière prudente, Galahad a participé au championnat du monde IBF des poids plumes en juin 2019, lorsqu’il a perdu contre Josh Warrington. Après un combat, et après que cette ceinture soit devenue vacante, celle de Sheffield en a de nouveau eu l’opportunité. Il a battu Dickens en août de cette année et a maintenant l’intention de célébrer cette ceinture avec une défense devant son public.

Les Espagnols ont disputé un match de Coupe du monde pour la dernière fois en mai 2019, lorsqu’il est tombé à New York devant Gary Russell. Il est venu à ce combat après s’être proclamé champion continental dans sa deuxième division (super coq et poids plume). Maintenant, Kiko va essayer la même chose. Entre 2013 et 2014, il a été trois fois champion du monde des super poids coq et maintenant il va l’essayer sur le stylo. Ce sera la première fois que Martinez boxera pour une Coupe du monde IBF après avoir perdu une ceinture IBF contre Frampton en 2014.