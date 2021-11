Kiko Martínez tentera d’entrer dans l’histoire ce samedi, avec Galahad, clairement favori, donnant du poids au deuxième

Dario Pérez

@ Ringsider2020

L’Alicante Kiko Martinez (42-10-2, 29 KO) cherchera ce samedi soir à marquer l’histoire de la boxe espagnole. Plus encore, voulons-nous dire. Il cherchera, après Javier Castillejo, qu’un Espagnol soit à nouveau champion du monde en deux poids différents face à l’actuel détenteur du titre IBF Pluma, le Britannique Gala des enfants.

Martínez a été pendant plus d’un an, entre 2013 et 2014, champion du monde IBF des super poids coq, une ceinture qu’il a arrachée à Atlantic City (USA) à Jhonatan « Momo » Romero et il a défendu avec succès, mais sans couverture télévisée en Espagne, son sceptre à deux reprises, à Elche contre le sud-africain Jeffrey Mathébula et au Japon face à l’est Hozumi hasegawa.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Depuis, il n’a pas pu rééditer son exploit dans les opportunités qu’il a eues face aux meilleurs des catégories super-plumes et poids coq : Carl Frampton, Leo Santa Cruz et Gary Russell. Maintenant, pour la septième fois (on ne compte pas le titre WBA secondaire avec Scott Quigg) un combat au sommet du monde, comme dirait James Cagney. A travers des braquages ​​flagrants sur le sol britannique comme contre Josh Warrington et Zelfa Barrett, le titre européen contre Marc Vidal et des performances quasiment sans fissures dans des combats mineurs, comme sa dernière apparition contre Jayro Durán en septembre dernier. Kiko a remis dans le barème au premier la limite de la catégorie, 57 150 kg

Pour sa part Gala des enfants (28-1, 17 KO), il pesait 50 grammes de plus dans un premier temps, et au bout d’un moment, 56 950 kg.

Le champion est un dur à cuire. Pas aussi spectaculaire que les autres, il a un pourcentage de victoires élevé avant la limite sans être un KO, et il possède d’excellents concepts défensifs. Le qatari a 31 ans, en pleine condition physique et maturité en boxe, et est considéré comme un grand gagnant dans les maisons de paris. Sa seule défaite date de 2019, et nous entendons une décision partagée serrée contre le Warrington susmentionné lors de sa première approche du titre mondial. Il n’a cessé de s’améliorer depuis et est champion du monde IBF poids plume depuis août, date à laquelle il a détruit Jazza Dickens au onzième tour. Kiko verra son opportunité agrandie si le cœur de Galahad peut le battre et il reste pour échanger des coups, puisqu’à Sheffield, la ville où il réside, et avec son promoteur après l’organisation de l’événement, il battra un boxeur sur des points déjà Round robin par définition peut sembler presque impossible.

La victoire de Galahad est rémunéré à 1,08 € par euro misé, tandis que celui de Kiko à 8,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chance!

Deux autres bons combats accompagneront Galahad et Martínez lors du gala qui se déroule à la Sheffield Arena. D’une part, le championnat d’Europe des croiseurs entre les Britanniques Chris Billam Smith (13-1, 10 KO) et les Français Dylan Bregeon (11-1-1, 3 KO), avec le champion comme grand favori. L’UER, comme dans le cas d’Henchiri chez les super-plumes, a accepté le statut de challenger du Français malgré avoir perdu son dernier rendez-vous contre le champion de l’Union européenne Fabio Turchi.

Aussi, le fantastique Terri harpiste (11-0-1, 6 KO) risque son titre WBC super poids plume en affrontant l’Américain Alycia Baumgardner (10-1, 6 KO).

Le gala, qui s’achève par d’autres combats secondaires, peut être vu en Espagne demain, samedi, en direct sur DAZN, le combat de Kiko Martínez étant estimé vers 23h00.