Kiko Martínez travaille déjà à défendre son titre de champion du monde en Angleterre

Kiko MartinezNe vous méprenez pas, c’est un boxeur. Un combattant qui sait mieux que sur le ring ne donne rien à personne et un combattant qui aspire à quelque chose doit se battre dur, car les miracles n’existent pas. Et c’est ainsi qu’un mois à peine s’est écoulé depuis qu’il est devenu champion du monde des poids plume après s’être mis KO avec un KO brutal du British Kid Galahad, Quoi ‘Le sentiment’ Il a déjà enfilé sa combinaison et a commencé à préparer la défense volontaire de sa ceinture.

MD est en mesure d’informer que Kiko (43-10-2, 30 KO), « s’entraîne déjà et attend la confirmation de la date exacte de sa première soutenance, qui sera probablement en mars, mais on ne sait pas exactement .quel week-end, mais il s’entraîne déjà et est prêt », expliquent-ils du promoteur Promotions de la boîte à merveilles.

Sera Salle d’allumettes qui annonce le rival de Kiko (qui pourrait bien être Galahad lui-même en guise de vengeance ou le britannique Josh Warrington, avec qui il a perdu un combat clairement injuste) dans « un combat tant attendu qui plaira aux fans » et que comme Kiko Martínez lui-même est déjà passé au poste de MD, il se déroulera en Angleterre.

