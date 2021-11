Kiko Martínez veut unifier les couronnes avec Navarrete ou rematch avec Warrington

Emilio Marquiegui-Marca

Le nouveau champion du monde poids plume IBF Kiko Martinez Augmentez vos mérites pour être au sommet de l’histoire de la boxe espagnole. Après sa victoire éclatante au sixième tour contre Gala des enfants, préparez votre arrivée en Espagne.

«Je vais me reposer, je le mérite, je serai environ un mois sans toucher un sac, je vais juste faire quelque chose d’aérobie. Ce furent de nombreuses années d’esclavage et de travail, toutes très exigeantes pour moi et ma famille. Le corps et l’esprit doivent se reposer.

En analysant le combat, nous vous rappelons que au premier tour on l’a vu touchéEt il nous l’avoue : « Oui, au premier tour il m’a rattrapé et m’a fait mal, mais j’ai récupéré grâce au travail et à la discipline de toutes ces années de préparation. »

A dû être refait et affronter le combat avec fermeté, « Dès le quatrième tour, j’ai vu que je pouvais gagner, j’ai vu que je lui faisais mal et il se détendait. »

Et à la fin du cinquième tour un crochet droit qui a jeté Galahad au tapis. L’arbitre aurait pu arrêter le combat parce que l’intérieur de la tête de l’Anglais était à l’extérieur de la Sheffield Arena. « Ils lui ont donné cette minute de récupération, mais si son coin lui permettait de sortir, ils pensaient qu’il était prêt à revenir. »

Heureusement ce n’était pas comme ça et un autre mortier à la tête des Britanniques mettre le point au sixième. Kiko ne pense qu’à défendre son titre : « Si je n’en avais pas envie ou si j’étais excitée ou si je souffrais de blessures, je penserais à arrêter, mais c’est impossible pour l’instant. »

Leur objectifs Il est clair : « J’aimerais unifier deux couronnes avec le champion du monde WBO, le Mexicain Emanuel Navarrete, mais j’aimerais aussi une revanche avec l’Anglais Josh Warrington. »

Les offres ne manqueront pas, vous le méritez, les années d’efforts ont à nouveau une belle récompense.