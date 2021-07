Kiko Narváez répond à Xavi Hernández pour ses propos sur l’environnement de l’équipe espagnole

07/02/2021 à 09:21 CEST

Les mots de Xavi Hernandez se référant à “l’environnement madrilène” de l’équipe espagnole, ils ont rapidement trouvé une réplique dans la figure de Kiko Narvaez, ancien joueur et maintenant commentateur sur Mediaset. L’ancien attaquant a inculpé l’ancien capitaine du Barça et lui a envoyé une fléchette empoisonnée lorsque le ‘6 était actif dans ‘La Roja’.

Interrogé sur les critiques de l’équipe de Luis Enrique, Xavi avait évoqué “l’environnement madrilène de l’équipe nationale”. “Il me semble qu’ils sont dans la normalité parce que l’environnement en Espagne est très critique et l’équipe de presse n’est pas menée à bien. Plus si possible, un entraîneur qui n’a pas de joueurs du Real Madrid avec l’environnement madrilène qu’est la sélection… Ces critiques vont venir et il faut savoir les accepter”, a-t-il déclaré à ‘Vamos’.

Ses déclarations n’ont pas plu à l’ancien joueur Kiko Narváez, qui n’a pas hésité à dire les siennes. “Ce n’est pas pertinent. Ce n’est ni le moment ni la date pour en parler. J’adorerais m’asseoir avec Xavi et qu’il m’explique cet environnement qu’il n’a pas connu lorsqu’il a tout gagné”, a-t-il assuré dans ‘El Larguero’.

En ce qui concerne Luis Enrique, Kiko a été laissé à mi-chemin lorsqu’il s’agissait d’évaluer le travail de l’Asturien. “Quoi qu’il arrive, je pense que l’entraîneur doit être Luis Enrique. Mais Je reconnais que si on ne se qualifie pas ce serait un bâton, on est excité”, un point.