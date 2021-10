Kilian Jornet rentre chez lui avec la victoire

10/04/2021 à 11:35 CEST

Retournez chez vous, sur les routes qui vous ont vu grandir et redécouvrir la victoire. Visitez-vous pour la première fois Salomon Ultra Pirineu et de faire ses débuts avec triomphe dans des montagnes jusqu’alors inconnues. Bagà a vibré de deux victoires aux histoires complètement différentes. Quelques minutes avant 16h00 Kilian Jornet a franchi la ligne d’arrivée sous les applaudissements d’une foule dévouée au coureur local qui est revenu sur une épreuve qui n’avait pas couru depuis 2015. Deux heures plus tard, sur la place du village, la même joie a été respirée avec Azara García de l’équipe HGAML que, pour sa première participation à l’Ultra Pirineu, il a remporté la victoire après 12h29’42 & rdquor; carrière.

Les montagnes de Parc Naturel Cadí-Moixeró Ils ont assisté à une journée de trail historique qui a en outre signifié le retour du Salomon Ultra Pirineu après un an d’absence en raison de la pandémie de Covid-19. Des milliers de coureurs et de fans ont profité d’une fête qui a commencé vendredi soir avec une danse frontale dans le Molina Nit Pirineu KV® et cela se poursuit aujourd’hui avec le Salomon Ultra Pirineu 100K® et, aussi, avec un Salomon Marató Pirineu 42K® qui a couronné Jonathan Albon (3h34’08& rdquor;) e Ida Nilsson (4h24’14 & rdquor;). Demain, l’événement baissera le rideau avec l’arrivée des derniers participants de l’ultra et la célébration du Salomon Mitja Pirineu 21K®. Quatre épreuves avec départ et arrivée à Bagà qui ont fait de ce SUP un événement adapté à la situation sanitaire et plus sûr.

Les rues de Bagà ont vibré avec plus de force que jamais. À 15 h 54, Kilian Jornet est entré sur la Plaça Catalunya et a franchi la ligne d’arrivée accompagné d’applaudissements et de cris de célébration de la part de fans dévoués et enthousiastes.. L’athlète catalan a couronné le podium de cette édition du Salomon Ultra Pirineu 100k® après 10h24’44” carrière. « Les sensations ont été bonnes, et surtout je suis très reconnaissant envers le public. Cela a été spectaculaire de rentrer à la maison, de revenir à ces paysages et de se connecter avec la nature. Je me souviens, par exemple, avoir remonté la pente de Tossa et entendu le chevreuil beugler & rdquor;, affirma-t-il. Jornet courait également à nouveau un vélo de montagne ultra après avoir participé à des tests plus courts ces dernières années. « Au cours des 2 derniers mois, j’ai fait de petits efforts. Je n’ai fait qu’un entraînement de plus de 50 km ; Je me sentais bien sur mes jambes mais j’avais des doutes sur la façon dont mon corps réagirait sur une longue distance. Ces dernières années j’avais fait quelques longs runs sur asphalte mais cela faisait longtemps que je ne m’étais pas essayé en montagne & rdquor;, a-t-il déclaré.

Dans une deuxième position méritée, Dmitri Mitiaev, qui continue d’écrire son histoire dans le Salomon Ultra Pirineu, est entré dans l’arche de but à 16h07 après un essai de 10h37’41”. Le vainqueur 2017 a déclaré qu’il préférait la deuxième position de 2021 à sa précédente victoire car cette fois il était derrière Kilian Jornet. Pour sa part, Aurélien Dunand Pallaz, qui était déjà troisième en 2017, a complété le podium en franchissant la ligne d’arrivée à 16h14 après 10h44’29” de course, à 20 minutes de Jornet ia 7 de Mitiaev. Ionel Cristian, Zaid Aid Malek, Lluis Ruiz, Jordi Gamito, Mathieu Delpeuch, Raul Butaci et Aritz Egea forment le « top 10 » du classement SUP100K® 2021.

Dans la catégorie féminine A 17:59 heures Azara García a conquis la victoire après 12h29’42 ” de la course. L’Espagnole a à son palmarès une première position dans la Transgrancanaria 2021 ou une deuxième position dans l’OCC de Chamonix en 2019, entre autres et, à partir d’aujourd’hui, une victoire dans le Salomon Ultra Pirineu 100k®. “C’est très excitant d’arriver avec tout cet amour. La course a été très longue, mais cet accueil vaut tout & rdquor;, a souligné Azara, qui a également remercié son mari et son équipe pour leur soutien.

l’a suivie de près Gemma Arenas, franchissant la ligne d’arrivée en deuxième position à 18h07 après 12h37’20”. « C’était comme toujours une belle course avec beaucoup de tension avec Azara devant et Ragna derrière, sans pouvoir s’arrêter de courir. Je suis ravi et j’y retournerai c’est sûr, tout le parcours a été un spectacle et l’organisation est de 10”, confie l’athlète de Ciudad Real.

Le podium l’a complété Ragna Debats à 18h28 après 12h37’20”. « Je l’ai décidé il y a quelques semaines alors que je courais par ici. Je trouvais les paysages magnifiques et que je devais courir & rdquor;, expliquait Debats dans la présentation de vendredi.