Kill the Bill: 26 arrestations à Londres alors que manifestants et policiers s’affrontent

Olice et manifestants se sont affrontés après la descente de milliers de personnes dans la capitale dans le cadre de diverses manifestations samedi.

Des manifestations séparées ont été organisées par Kill the Bill, Extinction Rebellion et des rebelles anti-lockdown soutenus par Piers Corbyn, frère de l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn.

La police métropolitaine a déclaré que dix policiers avaient été légèrement blessés et 26 manifestants avaient été arrêtés.

Des milliers de personnes sont venues pour la seule manifestation Kill the Bill, marchant de Hyde Park à Westminster.

Il y avait une présence policière accrue autour de Whitehall et Downing Street, avec un cercle d’officiers autour de la statue de Sir Winston Churchill.

Une fois qu’un grand nombre de manifestants sont arrivés sur la place du Parlement, beaucoup se sont assis sur le green.

Alors que la plupart des manifestants se sont dispersés, alors que la journée avançait, une minorité est restée avant d’affronter la police.

Ceux qui sont restés ont scandé « honte à vous » alors que des officiers en tenue anti-émeute se rassemblaient.

Des projectiles ont été lancés par des manifestants et plusieurs personnes ont été emmenées menottes aux poignets.

Le Met a déclaré que les arrestations avaient été effectuées après que la police soit passée à la « phase d’application ».

Le projet de loi proposé que les manifestants veulent «tuer» est le «projet de loi sur la police, les peines criminelles et les tribunaux». Cela donnerait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoir pour imposer des conditions aux manifestations non violentes – y compris celles jugées trop bruyantes ou gênantes – avec les personnes condamnées à des amendes ou à des peines de prison.

Une enquête menée par UN Women UK a révélé que 97% des femmes âgées de 18 à 24 ans ont été victimes de harcèlement sexuel, provoquant une indignation généralisée sur les réseaux sociaux à la suite de la mort de Sarah Everard.

Mme Everard, 33 ans, aurait été assassinée après s’être rendue à son domicile à Brixton depuis la maison d’un ami le mois dernier.

Lors de la manifestation à 97%, les femmes ont pu être entendues chanter alors qu’elles marchaient depuis Downing Street et se sont rassemblées sur la place du Parlement où des discours ont été prononcés.

Tuez le projet de loi à Londres le samedi 3 avril

Les pancartes portées par les manifestants comprenaient des slogans tels que «éduquez vos fils», «la misogynie est le virus» et «les filles veulent juste avoir des droits humains fondamentaux».

Plusieurs femmes se sont adressées à la foule et ont partagé leurs expériences personnelles de souffrance, d’abus et de drogue.

Les organisateurs ont rappelé aux manifestants de rester socialement distants alors que plus de 300 se rassemblaient en face des Chambres du Parlement.

Le groupe de protestation environnementale la Brigade rouge, souvent vu lors des manifestations de la rébellion d’extinction, a également été photographié à Hyde Park.

Un manifestant du centre de Londres, Mark Duncan, a déclaré: « Le gouvernement essaie de freiner les manifestations – en particulier BLM et XR – c’est le but de ce projet de loi. Nous voulons que les articles de ce projet de loi sur les manifestations soient annulés. »

La première manifestation Kill the Bill à Bristol le 21 mars a sombré dans une émeute, avec des rassemblements qui ont suivi les 23 et 26 mars se terminant également par des affrontements entre la police et les manifestants. Une autre manifestation, le 30 mars, s’est déroulée pacifiquement.

Plus de 1 000 personnes se sont rassemblées à Bristol pour la cinquième manifestation de Kill the Bill samedi.

Les manifestants se sont rassemblés sur College Green avant de marcher dans le centre-ville.

Un groupe dissident a ensuite marché jusqu’au rond-point St James Barton avant de fermer une partie de l’autoroute M32.

Dans le nord de l’Angleterre, plusieurs centaines de personnes se sont également rassemblées sous le monument de Grey’s à Newcastle pour une manifestation Kill the Bill.

Il y a eu une réponse discrète au rassemblement du centre-ville de la part de la police de Northumbria.

Les manifestants ont applaudi lorsqu’un chanteur avec une guitare s’est produit contre le projet de loi proposé.

L’un d’eux a brandi une pancarte disant: «Nous ne serons pas réduits au silence.»

Les manifestants ont ensuite marché du monument à travers le centre-ville de Newcastle.

En marchant, ils scandaient: «Dont les rues, nos rues».

Au Civic Center, beaucoup ont pris le genou et ont réservé une minute de silence pour les victimes de l’oppression, après quoi une salve d’applaudissements a éclaté.

Suite à un assouplissement des restrictions en Angleterre, les manifestations sont désormais légales – à condition que les organisateurs soumettent une évaluation des risques et prennent des mesures pour garantir la sécurité des rassemblements.

L’Irlande du Nord a également vu à nouveau des scènes de violence samedi après les troubles du Vendredi saint.

La Fédération de police d’Irlande du Nord a déclaré que la destruction de leurs propres communautés n’était «pas la manière de protester ou de se défouler».

L’organe représentatif des policiers a tweeté: «À quoi ça sert?

«Détruire vos propres communautés n’est pas le moyen de protester ou de se défouler. Pourquoi est-ce que nos collègues de @PoliceServiceNI sont toujours les plus touchés par cette violence inutile? »