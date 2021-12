Kill the Justice League obtient une nouvelle bande-annonce aux Game Awards

RockSteady Studios nous a enfin donné notre premier aperçu du gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League aux Game Awards 2021.

Situé dans une métropole tentaculaire, Suicide Squad: Kill the Justice League met les joueurs dans la peau des personnages jouables Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark alors que l’équipe est chargée de vaincre la Justice League. Kill the Justice League sera une continuation de la populaire série Batman: Arkham de RockSteady et devrait tirer pleinement parti du matériel de génération actuelle de la Xbox Series X/S et de la PS5, aux côtés du PC.

La bande-annonce de jeudi pour Kill the Justice League a présenté l’hybride de gameplay d’action-aventure du jeu aux côtés d’éléments de tir qui aident à composer le combat. Kill the Justice League peut être joué en tant qu’expérience solo – avec la possibilité d’échanger de manière transparente entre les quatre personnages jouables – ou en tant que campagne multijoueur en coopération avec des amis.

Malheureusement, RockSteady Studios n’a pas annoncé de date de sortie officielle pour Kill the Justice League, qui est toujours prévue pour une fenêtre de sortie 2022. Les fans peuvent mettre la main sur Kill the Justice League sur PS5, Xbox Series X/S et PC.