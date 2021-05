Killer Be Killed avec Cavalera, Puciato, Sanders: Clip vidéo ‘Animus’

TUEUR ÊTRE TUÉ a publié un clip vidéo pour la chanson “Animus”, créé par Bryan Bankovich et avec des images de groupe de Jim Louvau. Le morceau est tiré du deuxième album du supergroupe, “Héros réticent”, sorti en novembre dernier via Explosion nucléaire.

TUEUR ÊTRE TUÉ, qui comprend Max Cavalera (SOULFLY, ex-SEPULTURA), Troy Sanders (MASTODONTE) Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) et batteur Ben Koller (CONVERGER, TOUS LES PORCS DOIVENT MOURIR, HOMME MUTOÏDE), avait déjà sorti son premier album éponyme en 2014 via Divertissement nucléaire.

Cavalera a déclaré à propos de “Animus”: “Cette chanson est le côté barbare de TUEUR ÊTRE TUÉ; deux accords, crus comme de la merde! Ne faites pas de prisonniers! “

Ponceuses a ajouté: “Un hommage superficiel aux conquérants barbares, les Huns!”

Concernant TUEUR ÊTRE TUÉla relation de travail continue avec le producteur Josh Wilbur, Puciato a déclaré à Good Call Live: “Sur le premier album, je ne l’avais jamais rencontré, je ne savais rien de lui. Nous ne vivons pas trop loin l’un de l’autre et nous sommes devenus amis dans le monde réel maintenant. Nous jouons au basketball. et merde, et il a mélangé le dernier DILLINGER album, et je le contacte parfois si je dois faire un jour de suivi vocal que je ne veux pas faire moi-même. Il était passionné par TUEUR ÊTRE TUÉ dès le départ; Je veux dire, il était vraiment amplifié. Nous avons le genre de relation où il s’agit plutôt d’une collaboration. Vous pouvez également traiter le mix comme un outil créatif. Je ne peux pas imaginer que nous fassions cela sans lui maintenant, car je pense qu’il l’a écrasé. Il a certains des meilleurs sons de batterie que j’ai jamais entendus dans le métal, et il nous pousse à obtenir les meilleures performances vocales possibles. Lorsque vous avez une relation étroite avec une personne en tant que personne, vous voulez continuer à travailler avec elle et continuer à explorer. Je suis content. “

Le batteur Dave Elitch (ex-LA MARS VOLTA) joué sur TUEUR ÊTRE TUÉ‘s premier CD mais n’a pas pu continuer avec le groupe en raison de conflits d’horaire avec son autre groupe, ANTEMASQUE.

Pour leurs débuts live au 2015 Onde sonore festival en Australie, Cavalera, Ponceuses, Puciato et Koller ont été rejoints par Juan Montoya (MONSTRO, ex-TORCHE), qui a également joué sur le TUEUR ÊTRE TUÉ premier album.



