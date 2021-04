“ Killer ” Edinson Cavani donne une masterclass alors que Manchester United vient de l’arrière pour blitzer la Roma et mettre un pied en finale de la Ligue Europa

Edinson Cavani a été la vedette de la série alors que Manchester United a livré une performance impérieuse en seconde période pour jeter fermement son dévolu sur la finale de la Ligue Europa en battant la Roma 6-2 à Old Trafford.

L’Uruguayen a livré une clinique en menant la ligne dans la première étape de la demi-finale, jouant un rôle dans CINQ des six buts de United alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont martelé leurs adversaires italiens dans ce qui était une classe de maître dans la finition.

.

Fernandes et Cavani ont tous deux frappé deux fois dans ce qui était un affrontement extrêmement divertissant à Old Trafford

.

Pogba est entré dans l’acte tardivement

Les Red Devils ont pris un départ étonnant après que Paul Pogba se soit incroyablement torturé dans l’espace et soit passé à Cavani, dont le beau ballon pour la première fois a permis à Bruno Fernandes de couper froidement le gardien de but pressé Pau Lopez.

L’avance des hôtes a cependant été de courte durée, car à peine six minutes plus tard, Pogba a été sévèrement pénalisé pour avoir manipulé le ballon dans la zone.

Le centre de Rick Karsdorp a touché la main du Français et, après une première indécision, l’arbitre Carlos del Cerro Grande a pointé du doigt l’endroit et le skipper de la Roma Lorenzo Pellegrini a battu David De Gea.

La Roma a pris une avance de 2-1 sous le choc à la 33e minute grâce au vieil ennemi de United, Edin Dzeko.

La superbe passe de l’ancien Red Devil Henrikh Mkhitaryan a mis Lorenzo Pellegrini derrière, avec le centre du capitaine empaqueté à la maison par l’ancien attaquant de City à bout portant alors que United était puni pour une mauvaise défense.

.

Dzeko a ramené sa maison de près à Old Trafford pour entrer dans l’histoire

Incroyablement, le leader bosniaque est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer contre Manchester United à Old Trafford dans les années 2000, 2010 et 2020.

Mais peu de temps après l’intervalle, les hommes de Solskjaer étaient à égalité et c’est Cavani qui a inscrit son premier but du match.

Après une passe exquise de Fernandes, l’attaquant vétéran a magnifiquement terminé dans le coin.

L’ancien attaquant de Premier League Dean Ashton, en devoir de commentaire sur talkSPORT pour l’affrontement, n’a pas pu cacher son admiration pour l’arrivée.

“Manchester United est tellement bon dans ces situations”, a déclaré Ashton à propos du but. «Fernandes avec une passe déguisée pour Cavani et je vais vous dire quoi, il aurait pu juste le mettre dans le coin mais il ouvre son corps et le carabine dans le coin supérieur.

«Le gardien n’a eu aucune chance. Finition brillante, cool et tueur de Cavani. »

.

Cavani a été brillant du début à la fin

L’ancien joueur du PSG a rétabli l’avance de United un peu plus de 15 minutes et cette fois, son deuxième but du match était beaucoup plus simple.

Il a tapé à bout portant pour son 12e but de la saison après que le tir d’Aaron Wan-Bissaka ait été paré sur son chemin par le gardien de but.

Fernandes a ensuite scellé la victoire de United sur place pour son deuxième match après que Chris Smalling ait été accusé d’avoir commis une faute sur Cavani dans la surface, avant que Pogba n’obtienne une cinquième méritée pour United après une tête imposante dans la surface pour porter le score à 5-2.

Mais United n’avait pas l’intention de mettre le pied sur le pied alors que le remplaçant Mason Greenwood s’accrochait à une passe exquise et parfaite de Cavani avant de tirer dans le coin.

Les hommes de Solskjaer ont maintenant un pied dans la finale et doivent sûrement préparer la paperasse pour que Cavani signe un nouvel accord.