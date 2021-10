Killer Meena tient David en otage dans l’histoire de Misery .

Oh, David (Photo: ITV)

Meena Jutla (Paige Sandhu) dans Emmerdale nous montre qu’elle a lu le livre “Misery” beaucoup trop de fois alors qu’elle s’apprête à prendre en otage un David Metcalfe (Matthew Wolfenden) malade.

Alors que David poursuit sa convalescence après avoir été abattu, il est aux prises avec des flashbacks, ce qui fait que l’inquiétude grandit pour Vic (Isabel Hodgins).

Ils partagent un autre moment tendre mais, il est bien sûr interrompu par l’arrivée de Meena.

Plus tard, David se voit prescrire des analgésiques puissants pour soulager l’inconfort de sa blessure, mais une Meena jalouse et en colère est occupée à planifier quelque chose.

Après avoir dit à David de la laisser contrôler ses médicaments, Meena déclenche délibérément son anxiété et lui fait revivre les événements du siège de The Hide.

Meena sourit intérieurement alors qu’elle remplace les analgésiques extra-forts de David par du paracétamol, heureuse de l’avoir là où elle le veut.

Au cas où vous n’auriez pas vu le film ou lu le livre Misery, il suit le romancier Paul Sheldon, qui est pris en otage par l’ancienne infirmière Annie Wilkes après avoir été impliqué dans un accident de voiture.

Prétendant être la plus grande fan de Paul, l’obsession d’Annie prend une tournure sombre, tortueuse et violente… hein, ça ressemble à quelqu’un que nous connaissons ?

Jusqu’où ira Meena pour garder David en otage ?

