Killer Mike, TI va rénover un restaurant de fruits de mer historique à Atlanta

Killer Mike et TI / Twitter

*Rappeurs Tueur Mike et TI se sont associés pour rénover un aliment de base populaire de la cuisine d’Atlanta, Bankhead Seafood.

« Cela fait partie de ma vie depuis que je suis sur terre », a déclaré Killer Mike. « Si vous écrivez une émission ou un livre sur Michael Rendu et sa famille (Bankhead Seafood) seraient certainement l’un des personnages.

Selon WSB, Killer Mike et TI ont récemment déposé un permis de construire pour commencer leurs efforts de reconstruction. Bankhead Seafood, situé dans le nord-ouest d’Atlanta, a ouvert ses portes sur Donald Lee Hollowell Parkway en 1968 et a fermé en 2018.

Killer Mike et TI ont annoncé en 2019 leur intention de ressusciter le restaurant dans le cadre de leurs efforts pour investir dans leur communauté.

Selon le rapport, TI et Mike ont officiellement acquis le restaurant en 2019, y compris le nom, la marque et les recettes. Mike peut inclure les biscuits de sa tante et de sa grand-mère au menu, ainsi que la tarte aux patates douces de TI.

« Si Bankhead Seafood si nous ne restions que là-bas, nous avons échoué. C’est notre travail de nous retrouver dans d’autres communautés », a déclaré Killer Mike l’année dernière, tel que rapporté par Black Enterprise. « Tout comme Waffle House et Chick-Fil-A sont nés à Atlanta, et nous avons vu d’autres restaurants et entreprises se développer à partir d’ici, nous pouvons être le prochain. Nous le devons à notre communauté. Notre objectif est de devenir une chaîne nationale.

Killer Mike a déclaré que Bankhead Seafood sera « un restaurant pleinement fonctionnel », avec un permis d’alcool.

La date d’ouverture du restaurant n’a pas encore été annoncée.

Selon Eater, Bankhead Seafood devait ouvrir ses portes au printemps 2021, mais COVID a fait dérailler ces plans.