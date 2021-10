‘Killer Queen’: Dynamite avec un faisceau laser de Queen

Nous n’avons pas pu lui résister. Elle gardait Moët et Chandon dans son joli cabinet, parlait comme une baronne et était aussi joueuse qu’un minou. Qui était cette femme ? Elle était la « Killer Queen » et les acheteurs de disques britanniques ont fait sa connaissance lorsque reine l’a emmenée dans les charts britanniques le 26 octobre 1974.

Après avoir payé leurs premières cotisations, Queen avait fait ses débuts dans le classement des singles britanniques plus tôt cette année-là avec un numéro qui montrait ses prouesses rock, le hit n ° 10 « Seven Seas Of Rhye ». Ce suivi 45, écrit par Freddie Mercury et produit par le groupe avec Roy Thomas Baker, leur a donné la plate-forme parfaite pour une approche plus théâtrale.

« Killer Queen » a présenté la performance habituelle du groupe serré de Queen, la flamboyance vocale de Mercury et les pistes agiles de la guitare de Brian May – même si Freddie admettrait dans les interviews de presse qu’il n’avait jamais rencontré une femme comme celle sur laquelle il chantait. En novembre, le morceau fait partie de leur concert triomphal au Rainbow à Londres.

« Je peux rêver toutes sortes de choses »

« ‘Killer Queen’ était une chanson qui était vraiment hors du format dans lequel j’écris habituellement », a déclaré Mercury à Melody Maker en décembre 1974. « Habituellement, la musique vient en premier, mais les mots me sont venus et le style sophistiqué que j’ai voulait faire passer dans la chanson, est venu en premier. Non, je n’avais jamais vraiment rencontré une femme comme ça. Beaucoup de mes chansons sont fantastiques. Je peux rêver toutes sortes de choses. C’est le genre de monde dans lequel je vis. C’est très flamboyant, et c’est le genre de façon dont j’écris. Je l’aime. »

La chanson, le premier single du troisième album du groupe, Sheer Heart Attack, qui a suivi quelques semaines plus tard, a fait partie du Top 10 dans une grande partie de l’Europe. Au début de l’année suivante, cela donnerait à Queen sa première apparition sur le Billboard Hot 100, culminant à la 12e place. Le public britannique a adoré, emmenant « Killer Queen » jusqu’au n ° 2 à la mi-novembre, où il est resté deux semaines. Seul le best-seller de David Essex « Gonna Make You A Star » a empêché Queen d’atteindre son premier numéro 1 au Royaume-Uni. Comme nous le savons, cela arriverait tard l’année suivante avec quelque chose de rhapsodique.

