Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese en ajoute quatre à son casting ⋆ .

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese en ajoute quatre au casting

Alors que l’adaptation tant attendue du roman emblématique de David Grann continue de se préparer pour entrer en production plus tard cette année, le casting de Martin Scorsese Les tueurs de la lune des fleurs continue de se développer au fur et à mesure que Tatanka signifie (Je sais que cela est vrai), Michael Abbott Jr. (Les ténèbres et les méchants), Pat Healy (La porte pâle) et Scott Shepherd (Pont des espions) ont signé pour devenir star.

Means devrait jouer le rôle de John Wren, Abbott Jr.en tant que Frank Smith et Healy en tant que John Burgers, agents fédéraux qui travaillent avec Jesse Plemons ‘(je pense mettre fin aux choses) Tom White pour enquêter sur les meurtres dans la nation Osage, tandis que Shepherd incarnera Bryan Burkhart, frère d’Ernest de Leonardo DiCaprio.

Le groupe rejoint une impressionnante distribution d’ensemble qui sera dirigée par DiCaprio (Il était une fois à Hollywood), Robert de niro (L’Irlandais), Lily Gladstone (Première vache), Tantoo Cardinal (Wind River), Cara Jade Myers (C’est nous), JaNae Collins (Fukry), Jillian Dion (Légion), William Belleau (La saga Twilight: Eclipse), Louis Cancelmi (L’Irlandais), Jason Isbell et Sturgill Simpson (La chasse).

Basé sur le roman acclamé du même nom en 2017 de Grann, l’histoire se déroule dans l’Oklahoma des années 1920 et explore le meurtre en série de membres de la nation Osage, une série de crimes brutaux qui deviendront plus tard connus sous le nom de règne de la terreur. .

Scorsese dirige le projet sur un scénario du lauréat d’un Oscar Eric Roth (Mank) et produit aux côtés de Dan Friedkin et Bradley Thomas et Appian Way Productions d’Imperative Entertainment.

Les tueurs de la lune des fleurs marque la septième collaboration de DiCaprio et Scorsese après avoir travaillé sur plusieurs films nominés et gagnants aux Oscars, y compris ceux de 2002 Gangs de New-York, 2004’s L’aviateur, qui était le premier signe d’Oscar de DiCaprio avec Scorsese, 2006 Les défunts, Années 2010 Shutter Island, 2013 le loup de Wall Street et le court métrage 2015 L’audition. Ce sera également le dixième partenariat entre le réalisateur et De Niro après les années 1973 Rues moyennes, Années 1976 Conducteur de taxi, Années 1977 New York, New York, Années 1980 Taureau furieux, Années 1983 Le roi de la comédie, Années 1990 Goodfellas, Années 1991 Cape Peur, Années 1995 Casino et 2019 L’Irlandais.

