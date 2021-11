Killing Eve série 4: Jodie Comer admet qu’elle veut que le spectacle se termine

Jodie Comer a fait sa percée dans Killing Eve (Photo: Harper’s Bazaar / AGATA POSPIESZYNSKA)

Alors que la nouvelle que Killing Eve toucherait à sa fin après la saison quatre à venir a été une déception pour de nombreux fans du thriller d’espionnage, la star de la série, Jodie Comer, souhaite que la série se termine.

L’actrice a déclaré qu’elle préférait le voir se terminer sur une « bonne note » après sa prochaine sortie plutôt que de continuer jusqu’à ce qu’il soit « expulsé par la porte ».

S’adressant à Harper’s Bazaar, l’actrice née à Liverpool a admis qu’elle essayait d’éviter de penser à la conclusion de la série.

« J’essaie de ne pas trop y penser, honnêtement. C’est triste, tu sais ? Je suis avec ce personnage depuis très, très longtemps », a déclaré la jeune femme de 28 ans, qui a reçu le prix du choix de la rédaction aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards mardi soir.

« Je préférerais que nous terminions sur une bonne note et que nous gardions notre intégrité, au lieu de continuer indéfiniment et d’être expulsés par la porte. »

Parlant du personnage, l’assassin russe Villanelle, Comer a déclaré qu’il y avait « tant de couches pour elle ».

Le numéro de décembre de Harper’s Bazaar UK est en vente à partir du 5 novembre (Photo : Harper’s Bazaar/ AGATA POSPIESZYNSKA)



Comer a reçu le prix du choix de la rédaction aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards (Photo : Harper’s Bazaar/ AGATA POSPIESZYNSKA)

«Elle a de multiples facettes et vous ne pouvez pas vraiment la cerner. Elle m’a inculqué un sentiment d’intrépidité. En la jouant, j’ai dû perdre ma propre conscience de moi-même.

Cependant, s’il y a une chose qui distingue l’actrice du rôle qu’elle joue dans la série à succès de la BBC, c’est leur style.

La star de la télévision a expliqué: « Le style de Villanelle est bruyant et un peu dépareillé. Elle s’habille pour elle-même, ce que j’adore.

« Je suis heureux quand je suis à l’aise, je veux explorer la mode mais finalement, je veux me sentir moi-même. Villanelle me détesterait probablement.

Après avoir récemment joué le rôle principal dans The Last Duel de Ridley Scott aux côtés d’Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck, Comer sait exactement quels sont ses objectifs de carrière pour l’avenir.

Killing Eve a donné à Jodie Comer sa grande chance (Photo: Sid Gentle Films/Jason Bell)

« J’adorerais faire de la science-fiction très ancrée et je veux vraiment, vraiment travailler avec Julia Ducournau », a-t-elle déclaré.

« Ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle a clairement une voix si distincte et que ses films sont si inattendus. »

Killing Eve est actuellement en production sur la saison quatre, qui devrait atterrir sur nos écrans dans le courant de 2022.

De retour face à Comer pour cette dernière sortie est bien sûr sa co-star Sandra Oh en tant qu’ancienne agent du MI5 Eve Polastri.

Le numéro de décembre de Harper’s Bazaar UK est en vente à partir du 5 novembre.

Les saisons 1 à 3 de Killing Eve sont disponibles en streaming sur BBC iPlayer.

