Killswitch Engage annonce un événement de streaming « Expiation / Auto-intitulé : Vaccinés + intoxiqués »

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR a annoncé un événement en streaming prévu pour le vendredi 6 août à 19 h HE. L’intégralité de la performance sera disponible sur demande pendant 48 heures après la diffusion originale. Obtenez des billets ici.

“Expiation / Auto-titré : Vacciné + intoxiqué” aura lieu au Palladium de Worcester, dans le Massachusetts natal du groupe, qui a été le site de nombreux événements mémorables et emblématiques ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR spectacles tout au long des deux décennies d’histoire du groupe. L’événement a été dirigé par David Brodsky et Allison Woest pour Mon Bon Oeil.

“Je suis heureux que nous ayons enfin pu mettre cela en place”, a déclaré le chanteur Jesse Leach. “J’espère que tous ceux qui regardent l’apprécieront autant que nous l’avons fait. Mis à part la musique, les rires et les moments amusants faisaient partie intégrante de l’expérience. L’ensemble ressemble vraiment à un ANTIDÉMARREUR expérience et nous sommes ravis que tout le monde le voie et l’entende.”

L’événement de streaming trouvera ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR effectuer les 2019 “Expiation” dans son intégralité, ainsi que l’album éponyme sorti en 2000 dans son intégralité. Il y aura quelques surprises en cours de route, donc les fans ne voudront pas manquer l’événement.

Des produits spéciaux et exclusifs à l’événement seront également disponibles, ainsi qu’un forfait VIP avec une rencontre virtuelle.

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR reprendra la route cet automne, en tournée avec NŒUD COULANT, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE en tant que membre de “Knotfest Roadshow”. Le groupe se produira également dans plusieurs festivals d’automne clés.

L’été dernier, trois singles de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR atteint de nouveaux jalons de vente aux États-Unis “Ma malédiction” a été certifié platine par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) le 10 septembre pour avoir accumulé un million d’unités certifiées. Ce même jour, “La fin du chagrin” et ANTIDÉMARREURla couverture du DIO classique “Saint plongeur” étaient tous deux certifiés or pour avoir accumulé un demi-million d’unités.

Selon le RIAA, une unité de chanson équivalente équivaut à une seule vente de chanson numérique ou à 150 flux audio et/ou vidéo à la demande.

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR a récemment célébré deux décennies en tant que groupe avec une chronologie complète et approfondie de 20 ans qui a documenté tant d’étapes mémorables de la carrière du groupe et de son histoire avec de nombreuses images captivantes. La chronologie cliquable et défilante comprend des dépliants des premiers spectacles, des prises de vue en direct d’apparitions en festival et des tatouages ​​de fans. Il retrace également les grandes tournées, les tournages de vidéos, les sorties d’albums, Grammy nominations, changements de composition et au-delà. La chronologie fonctionne comme un musée numérique qui raconte efficacement l’intégralité ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR histoire. La chronologie a été créée spécifiquement pour ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR fans à apprécier et à se remémorer.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).