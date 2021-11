Killswitch Engage annonce une tournée 2022 avec August Burns Red + Light The Torch; Prévente Blabbermouth.Net

Vente d’or et trois fois Grammy-nommés poids lourds du hard rock ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR ont annoncé leur tournée principale reprogrammée pour l’hiver 2022.

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, reconnu par Forbes comme « l’un des actes les plus chéris du métal moderne », apportera le « Tour des Expiations » de nouveau sur la route des clubs et des théâtres aux États-Unis et au Canada. Le trek débutera le 28 janvier à Pittsburgh et se poursuivra jusqu’au 12 mars à Philadelphie.

Les « Tour des Expiations » fait son retour avec la même gamme puissante, qui comprend Lancaster, en Pennsylvanie AOT BRLE ROUGE comme support principal et ALLUMEZ LA TORCHE comme acte d’ouverture. Comme les fans le savent plus que bien, ALLUMEZ LA TORCHE leader Howard Jones servi comme ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEURchanteur de 2002 à 2012.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mardi 9 novembre à 12h00 HE et se terminera le jeudi 11 novembre à 22h00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « KSEBBM2021 » pour accéder aux billets avant le grand public.

Ce voyage organisé était initialement prévu pour le printemps 2020, mais a finalement été reporté de deux dates dans la course initiale en raison de la fermeture mondiale résultant de la pandémie de COVID-19. Il inclura désormais toutes les dates reportées ainsi que plusieurs nouveaux emplacements à travers les États-Unis

« La longue attente est enfin terminée », dit ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR chanteur Jesse Leach. « Nous avons travaillé très dur pour reconstituer soigneusement cette tournée. Après la fermeture de la tournée deux jours lorsqu’elle a commencé en 2020, nous la ramenons! Nous sommes honorés et ravis d’avoir AOT BRLE ROUGE et Howard Jones et les garçons de ALLUMEZ LA TORCHE pour en faire une gamme ‘tout tueur, pas de remplissage’. »

Jones fait écho au sentiment, en disant: « ENFIN! Nous pouvons reprendre là où nous nous sommes arrêtés sur le « Tour des Expiations » avec ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR et AOT BRLE ROUGE! Nous ne pourrions pas être plus excités de reprendre avec la même programmation, et des dates supplémentaires ont été ajoutées, alors ne manquez pas cette fête bruyante. Maintenant, arrêtez de lire ceci et achetez vos billets. ALLER! Ce sera une tournée inoubliable et vous ne voulez pas la manquer! »

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR en tournée avec AOT BRLE ROUGE + ALLUMEZ LA TORCHE:

28 janvier – Pittsburgh, PA – Stage AE (achat de billets)



29 janvier – Silver Spring, MD – Fillmore (acheter des billets)



31 janvier – Stroudsburg, PA – Sherman Theatre (acheter des billets)



01 fév. – Montréal, QC – M-Telus



02 février – Toronto, ON – Rebelle



04 février – Wallingford, CT – The Dome (acheter des billets)



05 février – Portland, ME – State Theatre (acheter des billets)



06 février – Boston, MA – House of Blues (acheter des billets)



08 février – New York, NY – Terminal 5



10 février – Raleigh, Caroline du Nord – Ritz (acheter des billets)



11 février – Atlanta, GA – Tabernacle (acheter des billets)



12 février – Orlando, FL – House of Blues (acheter des billets)



14 février – Houston, TX – House of Blues (acheter des billets)



15 février – Dallas, TX – SouthSide Ballroom (acheter des billets)



17 février – Tempe, AZ – The Marquee (acheter des billets)



18 février – Los Angeles, CA – Wiltern (acheter des billets)



19 février – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl (acheter des billets)



21 février – Ventura, CA – Théâtre Ventura (acheter des billets)



22 février – Riverside, CA – Auditorium municipal (achat de billets)



23 février – San Francisco, CA – Warfield (acheter des billets)



25 février – Spokane, WA – Knitting Factory (acheter des billets)



26 février – Missoula, MT – Wilma Theatre (acheter des billets)



27 février – Seattle, WA – Showbox SoDo



01 mars – Boise, ID – Révolution (acheter des billets)



02 mars – Salt Lake City, UT – Complexe (acheter des billets)



03 mars – Denver, CO – Fillmore (acheter des billets)



05 mars – Green Bay, WI – EPIC Event Center (acheter des billets)



06 mars – Minneapolis, MN – Fillmore (acheter des billets)



07 mars – Chicago, Illinois – Rayon



08 mars – Columbus, OH – Express Live (acheter des billets)



10 mars – Detroit, MI – Fillmore (acheter des billets)



11 mars – Rochester, NY – Main Street Armory (acheter des billets)



12 mars – Philadelphie, PA – Franklin Music Hall (acheter des billets)

