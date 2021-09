Killswitch Engage ne commencera pas à travailler sur un nouvel album avant au moins un an, déclare Jesse Leach

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR chanteur Jesse Leach a pris part à une session de questions-réponses d’une heure avec les fans via le site officiel du groupe Youtube chaîne plus tôt dans la journée. Parler de ANTIDÉMARREURles projets de pour les mois à venir, Jesse dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous allons tourner autant que possible pour rattraper le temps perdu. ‘Expiation’, et l’album dont nous sommes tous super fiers, et il n’a tout simplement jamais eu l’amour et le soutien qu’il aurait pu avoir parce que nous n’avons pas pu tourner dessus, nous n’avons pas pu le promouvoir. Nous allons donc travailler sur de la nouvelle musique à un moment donné l’année prochaine, mais nous avons un album dont nous sommes tous fiers, donc nous allons continuer à tourner sur ‘Expiation’ et promouvoir ces chansons. Donc, oui, il y aura encore environ un an de tournée avant même d’envisager un nouvel album.”

Il a poursuivi: “Je sais qu’à notre époque, tout le monde veut un album tous les six mois, mais nous ne sommes pas comme ça. Nous mettons tellement dans ces albums, je me sentirais malhonnête si nous continuions à produire des disques. Je vraiment besoin de s’asseoir et de ruminer et de réfléchir et de s’attarder pour écrire un bon disque. Je ne veux jamais sortir un disque dans lequel nous ne sommes pas à cent pour cent complètement immergés, dans son cœur et son âme. Donc, si vous cherchez de nouveaux ANTIDÉMARREUR musique, découvrez les faces B pour la charité que nous avons faites. Nous avons sorti une tonne de musique – enfin, pas une tonne, mais assez. Nous ne sommes pas ce genre de groupe qui peut juste sortir un disque chaque année. Soyez donc patient avec nous. Et en attendant, si vous le pouvez, venez simplement soutenir un spectacle. Nous tournerons autant que nous le pourrons.”

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR est actuellement en tournée avec NŒUD COULANT, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE en tant que membre de “Knotfest Roadshow”. Le groupe se produira également dans plusieurs festivals d’automne clés.

Le 10 septembre, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR joué sans bassiste de longue date Mike D’Antonio au Incarcération festival à Mansfield, Ohio, après avoir été testé positif pour COVID-19. Le remplaçant était le directeur de production du groupe Josh Mihlek.

“Expiation” est sorti en août 2019 via Disques de lames de métal aux États-Unis et Sony Musique Divertissement dans le reste du monde. Le disque présente des apparitions en tant qu’invité de l’ancien chanteur du groupe Howard Jones et TESTAMENT leader Chuck Billy. Il s’agit de la troisième sortie intégrale du groupe depuis le retour de Lixivier, qui a rejoint le groupe en 2012.

En juillet, Lixivier et guitariste Adam Dutkiewicz a sorti le deuxième album de leur TEMPS DE GRÂCE projet, “Chansons de perte et de séparation”, via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA dans le monde.



