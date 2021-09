Killswitch Engage publie la vidéo « Nous contre le monde »

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR a publié la vidéo officielle de “Nous contre le monde”, un morceau du dernier album du groupe, “Expiation”. Les images sont extraites de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEURL’événement de diffusion en direct d’août 2021 qui a eu lieu au Palladium à Worcester, Massachusetts – le site de nombreux événements emblématiques et mémorables ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR montre à travers les années. Il a été réalisé par David Brodsky et Allison Woest pour MonBon il.

“C’est l’une de mes chansons préférées de l’album, donc je suis content qu’elle retienne l’attention et qu’elle ait une composante visuelle”, a déclaré le chanteur. Jesse Leach. “C’est une chanson sur le fait d’affronter les obstacles et de trouver la confiance nécessaire pour surmonter et vaincre une situation. Je l’ai initialement écrite comme une chanson de cri de guerre en pensant à mes ancêtres guerriers écossais, norvégiens et suédois des Highlands. Cependant, il peut s’agir d’amitié, l’amour, ou même la camaraderie d’être dans un groupe qui parcourt le monde. Le titre dit tout — ‘Nous contre le monde’!”

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR est actuellement en tournée avec NŒUD COULANT, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE en tant que membre de “Knotfest Roadshow”. Le groupe se produira également dans plusieurs festivals d’automne clés.

Le 10 septembre, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR joué sans bassiste de longue date Mike D’Antonio au Incarcération festival à Mansfield, Ohio, après avoir été testé positif pour COVID-19. Le remplaçant était le directeur de production du groupe Josh Mihlek.

“Expiation” est sorti en août 2019 via Disques de lames de métal aux États-Unis et Sony Musique Divertissement dans le reste du monde. Le disque présente des apparitions en tant qu’invité de l’ancien chanteur du groupe Howard Jones et TESTAMENT leader Chuck Billy. Il s’agit de la troisième sortie intégrale du groupe depuis le retour de Lixivier, qui a rejoint le groupe en 2012.

En juillet, Lixivier et guitariste Adam Dutkiewicz a sorti le deuxième album de leur TEMPS DE GRÂCE projet, “Chansons de perte et de séparation”, via le propre label du groupe, Méchants bons disques, distribué par ADA dans le monde.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).