Kim Cattrall a vu des réactions à son absence sur AJLT

Et juste comme ça, Kim cattrall a tout dit sur son absence de la série Sex and the City suite … sans rien dire du tout.

L’actrice de 65 ans, qui a exprimé son refus de reprendre son rôle de Samantha Jones dans un projet futur pour la franchise, a aimé quelques tweets la faisant référence à And Just Like That … peu de temps après sa première sur HBO Max le jeudi 9 décembre.

L’un d’eux a lu: « Kim Cattrall n’est pas retournée à la SATC parce que sa carrière de scatter est enfin en train de décoller », ajoutant un emoji au cœur rouge. Un autre tweet a déclaré: « Et juste comme ça… je me retrouve à ne vouloir regarder que tout ce que @KimCattrall est dans. Ceci est un tweet d’appréciation de Kim. » Un troisième tweet disait : « Et juste comme ça… je veux revoir la comédie dramatique de prestige de HBO Canada à Toronto en 2014 Sensitive Skin avec Kim Cattrall. »

Et juste comme ça… met en vedette les trois autres actrices originales de Sex and the City—Sarah Jessica Parker, Cynthia nixon et Kristin Davis, ainsi qu’un grand nombre de membres récurrents de la distribution. La nouvelle série aborde l’absence des minutes du personnage de Cattrall dans la première, tout en abordant une querelle qui rappelle des événements réels passés.