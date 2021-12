Kim Cattrall n’a jamais été invitée à participer à And Just Like That

Dans l’interview, Michael a déclaré: « Il n’a jamais été sur le radar qu’il y avait quatre pistes parce que Kim Cattrall, pour une raison quelconque, ne voulait plus jouer Samantha pendant que nous faisions le troisième film », a-t-il expliqué. Puis il a ajouté que « Samantha n’existe pas dans leur vie », faisant référence à celle des trois autres protagonistes.

– (Photo : courtoisie)

À la fin, il a dit qu’il devrait être clair pour tout le monde que And Just Like That est une nouvelle version et qu’il ne s’agit pas de ce que c’était, mais de la suite.

En 2017, Kim a posté via Twitter qu’elle avait effectivement refusé de participer à la troisième partie du film.

Je me suis réveillé 2 à @MailOnline storm ! La seule « DEMANDE » que j’ai jamais faite était que je ne voulais pas faire un 3ème film …. et c’était en 2016 – Kim Cattrall (@KimCattrall) 29 septembre 2017

Comment l’absence de Samantha au reboot sera-t-elle justifiée ?

Selon le showrunner, Samatha vivra désormais à Londres et sera heureuse et prospère à partir de là. Même si elle n’apparaîtra pas dans les chapitres, les protagonistes parleront d’elle et à la fin, Carrie la cherchera soi-disant car ils ont eu une dispute qui les a séparés.