Kim Cattrall ne sera pas dans And Just Like That mais dans deux redémarrages passionnants

Comme on le sait, Kim ne participera pas à la production en raison de son relation difficile avec Sarah Jessica Parker, qui est producteur avec Davis, Nixon et Michael Patrick King. « J’ai beaucoup de chance de pouvoir choisir et je l’ai mérité. Bien sûr, je sais que j’ai beaucoup de chance et c’est pourquoi je suis très protecteur de ce que je fais. Je ne saurais pas rendre justice à un projet qui ne m’intéresse pas vraimentKim Cattrall a déclaré dans une interview avec le podcast Women’s Prize for Fiction.

Même si Kim nous manquera dans le Suite de 10 épisodes, l’actrice britannique sera très occupée à travailler sur deux redémarrages passionnants ; la comédie « How I Met Your Father » (une variante de How I Met Your Mother) avec Hilary Duff, et le drame « Queer As Folk » (quelque chose comme une version gay de Sex and the City). Ces séries aideront combler l’écart ce qui laisse l’absence de Samantha.

