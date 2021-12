Kim Cattrall raconte ‘Comment j’ai rencontré la première bande-annonce de votre père

Kim Cattrall prête sa voix à How I Met Your Father ! La première bande-annonce officielle de la branche Hulu de How I Met Your Mother publiée jeudi a donné un premier aperçu de l’ancien de Sex and the City dans le rôle d’une version plus ancienne de Sophie d’Hilary Duff, qui servira de narrateur. Bob Saget a tenu ce rôle dans la série originale en tant qu’ancienne version de Ted (Josh Radnor), qui n’est jamais apparu à l’écran mais a guidé une grande partie de l’action dans la comédie de CBS.

Présentant ses deux premiers épisodes le mardi 18 janvier, How I Met Your Father suit Sophie alors qu’elle raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. L’émission « nous catapulte en 2022, où Sophie et son groupe d’amis très unis – Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma ) – sont en train de déterminer qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées », selon la ligne de connexion.

La bande-annonce montre un aperçu de l’endroit où Sophie commence à New York, naviguant sur la scène des rencontres tout en se lassant des applications et en essayant de trouver des connexions en ligne. « Je sais que cela peut sembler fou, mais j’ai participé à 87 rendez-vous avec Tinder cette année », a déclaré Sophie dans la bande-annonce, déplorant qu’à l’époque moderne « il soit vraiment difficile de rencontrer quelqu’un, de se connecter et de se sentir facilement ». Malgré tout, Sophie reste une romantique, déclarant dans le métro : « Aujourd’hui est le premier chapitre de ma prochaine grande histoire d’amour ! »

Daniel Augustin de David Makes Man, Josh Peck de Drake & Josh et Ashley Reyes d’American Gods devraient également se reproduire dans How I Met Your Father. How I Met Your Mother a duré neuf saisons entre 2005 et 2014 sur CBS, avec Radnor dans le rôle de Ted, Cobie Smulders dans le rôle de Robin, Jason Segel dans le rôle de Marshall, Alyson Hannigan dans le rôle de Lily, Neil Patrick Harris dans le rôle de Barney et finalement Cristin Milioti en tant que mère titulaire .