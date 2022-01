Kim Cattrall rend un hommage poignant à feu son frère Christopher

Kim a perdu son frère par suicide en 2018 (Photo : Frank Micelotta/Fox/Picturegroup/REX/Shutterstock)

Kim Cattrall a partagé un hommage poignant à son défunt frère, Christopher, à l’occasion de ce qui aurait été son 59e anniversaire.

Le frère de la star n’avait que 55 ans lorsqu’il s’est suicidé début 2018 et, se rendant sur Twitter pour lui rendre hommage, la star de Sex And The City a appelé à la prévention du suicide.

À côté d’une vieille photo du couple, Kim a écrit sur Instagram: « Aujourd’hui aurait été le 59e anniversaire de mon petit frère Chris.

‘Joyeux anniversaire, doux ‘Topher’. Tu nous manques aujourd’hui et tous les jours. RIPx #PréventionSuicide (sic)’

L’actrice de 65 ans a tragiquement perdu son frère quelques jours seulement après avoir demandé à ses fans de l’aider à le retrouver lorsqu’il a disparu au Canada.

Il a été révélé plus tard que Cattrall s’était suicidée et Kim a déclaré qu’elle « ne serait plus jamais la même » après sa mort sous le choc.

Elle a déclaré à l’époque: « Je suis différente maintenant et je ne serai plus jamais la même. Personne ne peut vous préparer. Il souffrait de dépression mais la dépression est une chose curieuse et il peut être impossible de détecter si quelqu’un ne veut pas que vous le sachiez.

— Et donc je ne savais pas. Nous [her family] ne savait pas. Et quand vous perdez quelqu’un par suicide, il y a toujours la question « Si seulement je pouvais avoir, si seulement je faisais, si seulement… » et cela vous hante. Et vous devez apprendre à vivre avec ces questions sans fin, la culpabilité sans fin, la frustration sans fin chaque jour parce que vous êtes dans une nouvelle réalité et que vous ne pouvez rien faire pour la changer.

La star canado-britannique a précédemment admis qu’elle avait appris à « apprécier » sa famille et ses amis après la perte dévastatrice.

Elle a déclaré aux journalistes lors de la journée TCA de Fox en 2019: « Je pense que récemment, la chose qui m’a le plus appris est la perte. J’ai perdu deux membres de ma famille et je pense que ce que ça m’apprend, je n’en suis pas encore là, mais pour vraiment apprécier ce que vous faites, votre famille, vos amis, pour vraiment apprécier… quand je dis au revoir à quelqu’un que je ne suis pas va voir pendant un moment.

Plus : Kim Cattrall



« L’idée est que maintenant je ne les reverrai peut-être plus ou pendant quelques mois, mais je veux garder ces liens. J’ai l’impression que je les apprécie beaucoup plus, ils occupent plus de la façon dont je veux passer mon temps parce que je me rends compte à quel point il est précieux.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();